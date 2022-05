Un Posto al Sole: Michele contro Riccardo per il bene di Rossella?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni sulle nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai3. Michele approfitterà della crisi per separare Rossella e Riccardo?

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, Rossella Graziani ha ricevuto una notizia straziante, scoprendo sul posto di lavoro che Riccardo Crovi l’ha tradita, scambiando un bacio passionale con la quasi ex moglie Virginia. Mentre c’è chi cercherà di aiutare la coppia a superare questa crisi, ridimensionando il gesto di Riccardo, c’è anche chi come Michele si mostrerà propenso ad allontanare Rosella dalla sua dolce metà. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo bacia Virginia

Riccardo Corvi vuole ottenere al più presto il divorzio dalla ex moglie Virginia, con la quale intrattiene un rapporto fatto di odio e risentimento, che lo spinge spesso e volentieri a non riuscire ad intrattenere un conversazione civile con la donna. In realtà, a dispetto delle apparenze, c’è ancora un sentimento che lega Virginia e Riccardo, seppur sopito e schiacciato nell’angolo più remoto del cuore dei due quasi ex coniugi, che ha spinto i due a scambiarsi un bacio decisamente appassionato. Crovi sperava di poter nascondere quanto accaduto, pentitosi immediatamente del gesto e non provando più nulla di reale per Virginia, che non si ancora ai ricordi di una vita passata insieme, ma Rossella Graziani purtroppo scopre quello che è accaduto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: che umiliazione per Rossella!

Rosella Graziani, nelle ultime puntate di Un Posto al Sole trasmesse su Rai3, ha scoperto nel modo peggiore dell’infedeltà di Riccardo Crovi. La donna, durante il consueto turno in ospedale, infatti, ha ascoltato i pettegolezzi sul suo fidanzato e Virginia, rimanendo senza parole e sedendosi profondamente umiliata. Non solo Riccardo ha baciato la donna che è ancora legalmente sua moglie, ma non ha prestato alcuna attenzione al fatto che Rossella potesse per questo essere messa in difficoltà sul posto di lavoro. Così, stando alle Anticipazioni, il rapporto tra Rossella e Riccardo si incrinerà vistosamente.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele contro Riccardo

La crisi di coppia tra Riccardo e Rosella scatenerà l’attenzione degli abitanti di Palazzo Palladini, soprattuto di Nunzio che farà di tutto per far fare pace alla coppia. Nunzio, infatti, sostiene che il bacio con Virginia non abbia il valore che l’amica attribuisce al gesto, e le consiglia di fare al più presto pace con Crovi. Chi, invece, trova giusto che la coppia si separi è Michele Saviani, che non farà nulla per nascondere il suo disappunto verso Riccardo, cercando di aprire gli occhi a Rossella. Sarà lui a decretare l'addio tra i due innamorati?

