Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che la Graziani junior ed il Crovi potrebbero essere vicini ad un addio definitivo. Intanto, il Saviani non è ancora pronto a rinunciare alla Graziani senior...

Tra Rossella e Riccardo c'è ancora Virginia, la quale è sempre più vicina al marito. La ragazza, gelosa, potrebbe arrivare a mettere un punto alla love story! Michele, invece, è di nuovo a Palazzo Palladini... e teme di aver ormai perso Silvia, innamorata di Giancarlo. L'uomo, però, non vuole dirle addio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Rossella e Riccardo c'è Virginia!

Rossella e Riccardo hanno ben presto capito di non poter continuare a fingere di non essersi innamorati: benché il fatto che fossero colleghi imponesse loro di mantenere un atteggiamento professionale - e, di conseguenza, le distanze -, alla fine hanno ceduto alla passione. Tuttavia, nel momento in cui i due hanno deciso di godersi questa love story con una fuga romantica a Bolzano, è sorto un problema. La coppia veniva pedinata da una donna misteriosa, la quale si è rivelata essere Virginia, la moglie del medico. La giovane, ovviamente, è rimasta spiazzata dalla scoperta che ha fatto, dato che il Crovi le aveva tenuto nascosta la verità...

Rossella e Riccardo ad un passo dal dirsi addio, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

La Graziani junior, da quando Virginia ha iniziato a starle alle calcagna, a malincuore si è vista costretta ad allontanare l'amato: non voleva interpretare il ruolo dell'amante. Riccardo, però, non ha alcuna intenzione di accettare con rassegnazione la scelta della giovane. Così, per dimostrarle che è la ama davvero, l'uomo chiede alla consorte il divorzio. Virginia, d'altra parte, non vuole concederglielo. Quest'ultima lo ha tradito - e, per di più, con il fratello -, e lo ha ferito, ma è pronta a cercare di rimediare al suo errore. Adesso, Virginia, che è un cardiologo, si è fatta trasferire al San Filippo, proprio per stare vicino al Crovi. Rossella non sopporta di avere la rivale in amore quotidianamente sotto gli occhi, soprattutto in tutti quei momenti in cui la vede lavorare gomito a gomito con il dottore. Tra i coniugi, infatti, si viene a creare un certo feeling... che, progressivamente, potrebbe spingere la figlia di Silvia - gelosa - e Riccardo a dirsi addio definitivamente!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele non rinuncia a Silvia!

Michele è tornato a Napoli. Lo scrittore, credeva che rimettendo piede a Palazzo Palladini sarebbe stato accolto calorosamente da Silvia... però si è reso conto del fatto che la moglie non aveva sentito per niente la sua mancanza. La Graziani senior e Gianfranco, ormai, fanno coppia fissa, tanto che Mariella e - malvolentieri - Guido li hanno invitati a cena. Il Saviani capisce che dovrebbe rassegnarsi all'idea di non poter più essere in grado di rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio distrutto. D'altro canto, l'uomo non vuole ancora darsi per vinto: riuscirà a riconquistare finalmente la moglie?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.