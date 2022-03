Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 1°aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Angela e Michele tornano a casa ma per loro non saranno tutte rose e fiori.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina in difesa di Chiara

Marina è scesa in campo per difendere Chiara. La Giordano vuole scoprire cosa sia successo alla Petrone e perché sia stata costretta persino a vendere il suo hotel di famiglia. La manager è certa che ci sia qualcosa sotto e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che troverà la soluzione, anche se questo vorrà dire scontrarsi con Roberto. Chiara intanto sarà sempre più dipendente dalla droga e la cosa andrà in favore di Lara. La Martinelli ha messo a punto un piano per tenerla d'occhio e sotto scacco, non permettendole di fare nessun passo senza il suo “permesso”. Marina riuscirà a proteggerla anche da questo?

Michele torna a Napoli ma Silvia... ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Dopo diversi mesi di assenza, Michele ha deciso di tornare a Napoli. Il Saviani si era trasferito a Milano per lavoro e ora ha deciso di fare un piccolo viaggetto a casa. Non sappiamo se il radiofonico deciderà di tornare in pianta stabile ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il suo rientro non sarà affatto facile. Appena rimesso piede a Palazzo Palladini, si accorgerà di quanto Giancarlo sia ormai parte integrante della vita quotidiana di Silvia e dei loro amici. Michele non potrà fare a meno di essere geloso di lui ma non potrà dire nulla a riguardo. La sua ex moglie sembra felice e lui ha promesso di non interferire.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela ritorna a Napoli ma è scontro diretto con Franco

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che ci sarà un altro gradito ritorno. Stiamo parlando di Angela. Con grande felicità di Bianca, la Poggi farà rientro a casa. Peccato però che si troverà immediatamente a scontrarsi con Franco. Tra i due c'è grande tensione, anche a causa della presenza di Katia a Palazzo Palladini. I due coniugi dovranno ritrovare presto la loro sintonia. La loro bambina ha più che mai bisogno di loro, visto il guaio in cui si è cacciata, seguendo la web challenge che sembra averla totalmente stregata.

