Un Posto al Sole Anticipazioni: Grandi ritorni a Palazzo Palladini. Ecco chi rivedremo e a chi diremo addio!

Scopriamo insieme quali sono i protagonisti di Un Posto al Sole che stanno per tornare, e quali, invece, se ne stanno per andare via!

Micaela e Manuela hanno appena rimesso piede a Napoli, ma la prima potrebbe già andarsene, portando via con sé Jimmy. Intanto, tornano Marina, Michele, e la famiglia Nicotera. Con ogni probabilità, Viola prenderà persino il posto nella sigla di Patrizio, in procinto di lasciare la città. Anche Angela potrebbe essere sulla strada del ritorno, pronta a strappare Franco dalle grinfie di Katia!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela potrebbe portare via con sé Jimmy!

Ad Un Posto al Sole è tempo di ritorni e di partenze. Anzitutto, hanno già fatto il loro ingresso in scena Micaela e Manuela, da adesso interpretate da Gina Amarante. Le gemelle sono di nuovo a Napoli, come al solito per portare un po' di scompiglio nelle vite degli abitanti di Palazzo Palladini... ma specialmente in quelle di Niko, Susanna e Jimmy. La madre di quest'ultimo, infatti, vorrebbe che il figlio si trasferisse con lei a Berlino. Se il piccolo Poggi, alla fine, dovesse accettare, questo significherebbe che dovremmo ben presto già risalutare le Cirillo, e dire addio al bambino, interpretato da Gennaro De Simone.

Tornano Marina e Michele, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Inoltre, stiamo per assistere al ritorno di Marina: Nina Soldano, l'attrice che dà il volto alla manager, ha infatti recentemente rassicurato i suoi fan, preoccupati per la sua assenza prolungata, mostrandosi sul set della soap partenopea. Anche Michele, ossia l'attore Alberto Rossi, è sulla via di casa. Che cosa succederà, allora, tra lui, Silvia e Giancarlo? Ancora è tutto da vedere... Sul ritorno di Samanta Piccinetti, l'attrice che presta il volto ad Arianna, al momento continuano ad esserci notizie incerte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rivedremo presto la famiglia Nicotera ed Angela, mentre potremmo presto dover dire addio a Patrizio...

Senza ombra di dubbio, torneranno Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) ed il piccolo Antonio. In questo caso, di sicuro non si può parlare di una "toccata e fuga": la famiglia comparirà nella sigla, dunque è destinata a restare. Ma i Nicotera andranno ad occupare il posto di chi? Tutti gli indizi sembrano indicare Patrizio. Lo chef del Vulcano, con il cuore a pezzi per la fine della love story con Clara, ed insoddisfatto del suo lavoro, sta meditando sulla possibilità di ricominciare altrove, magari a Barcellona, in Spagna. Dopotutto, il suo interprete, Lorenzo Sarcinelli, che si è da poco laureato in Lettere e Filosofia, potrebbe aver voglia di cambiare strada. Che cosa ne è, invece, di Claudia Ruffo, alias Angela? I telespettatori chiedono a gran voce che la donna rimetta al più presto piede a Napoli per far sì che Franco e Katia prendano definitivamente le distanze! E, forse, gli autori stanno per esaudire il desiderio dei fan...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.