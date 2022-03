Un Posto al Sole Anticipazioni 4 marzo 2022: Micaela non è sincera e Jimmy potrebbe essere in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 4 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Micaela nasconde un segreto e Jimmy rischia di soffrire ancora a causa di sua madre.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Micaela sembra avere le idee molto chiare sul futuro suo e su quello di suo figlio. La Cirillo nasconde però un segreto che potrebbe essere pericoloso per il piccolo Jimmy. Di cosa si tratta e perché ancora nessuno ne è a conoscenza? Intanto Patrizio è sempre più insoddisfatto sul lavoro e potrebbe prendere la decisione di lasciare il Vulcano. Katia mette Nunzio in una situazione molto difficile. Che cosa gli chiederà di fare?

Micaela nasconde un segreto in Un Posto al Sole Anticipazioni 4 marzo 2022

Jimmy potrebbe trasferirsi a Berlino con Micaela. Il piccolo sta seriamente prendendo in considerazione la proposta della sua mamma e non ha ancora avuto il coraggio di rivelarlo a suo padre. Niko non sarà felice di sapere che la sua ex, dopo anni di lontananza, vuole portare via il loro bambino. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che molti nodi verranno al pettine nella puntata di Upas del 4 marzo 2022. Scopriremo infatti che dietro alla proposta di Micaela si nasconde un segreto, che la Cirillo non ha rivelato a nessuno. Cosa avrà in mente? La presenza di Jimmy a casa sua a cosa le servirà? Il bambino è in pericolo? Risponderemo molto presto a queste domande.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio vuole andarsene

Patrizio vuole lasciare Napoli. Da quando è naufragata la sua storia d'amore con Clara, il Giordano non sembra avere più nulla che lo trattenga a casa. La prospettiva di un lavoro a Barcellona, gli ha fatto brillare gli occhi e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questo sogno comincerà a farsi sempre più largo nella sua mente. Cresciuta infatti l'insoddisfazione sul lavoro e pronto ormai a lanciarsi in un'altra sfida, lo chef potrebbe fare molto presto i bagagli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Katia mette Nunzio con le spalle al muro

Nunzio ha scoperto la verità su Chiara. La Petrone non lo ha mai tradito ma è dipendente dalle droghe. Ludovico era il suo pusher e Nunzio ha deciso di affrontarlo per allontanarlo da lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il buon cuore del Cammarota e l'amore che lui prova per Chiara, potrebbero portarlo ad avere grossi problemi con sua madre. Katia metterà il figlio in una situazione molto scomoda. Purtroppo non abbiamo grandi dettagli su quello che farà l'ex moglie di Franco ma possiamo immaginare che la sua decisione di rimanere a Napoli e di separarsi da Giovanni, rischi di compromettere il futuro del ragazzo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.