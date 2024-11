Un Posto al Sole Anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2024: Nunzio vuole lasciare Diana!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dall’11 al 15 novembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dall’11 al 15 novembre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 11 novembre 2024

Nunzio ha avuto una ricaduta con Rossella e decide di parlarne con Diana ma lei non la prende come lui avrebbe sperato. Michele e Silvia scoprono tutto quello che ha subito la figlia dal primario ma non riescono a tenere una linea comune, avendo diversi punti di vista sulla delicata questione. Giulia, che vorrebbe che il quartiere si riavviasse al Centro Ascolto, chiede a Don Antoine di aiutarla ma Rosa si oppone fermamente. Nel frattempo, Marina è preoccupata per la condotta leggera di Alice, che si prepara a iniziare il suo stage in radio. Alice, tuttavia, è pronta a stupirla.

Puntata in onda Martedì 12 novembre 2024

Don Antoine prova a ravvicinarsi a Rosa ma lei ha deciso di chiudere i ponti con lui e con tutti gli uomini della sua vita. Giulia, invece, è colpita da una nuova ostilità da parte degli abitanti del centro storico. Nel frattempo, Silvia e Michele non trovano un punto in comune per consigliare Rosella sulle molestie ricevute dal primario. Quest'ultima, nel frattempo, si prepara a nuove brutte notizie sul piano lavorativo ma anche nella sua vita privata. Alice è felice per il suo stage in radio ma il primo giorno non va come previsto, dato che trova una valida rivale.

Puntata in onda Mercoledì 13 novembre 2024

Rosa affronta il suo primo giorni di scuola serale, mentre Giulia cerca di non pensare al clima pesante che circonda le iniziative al Centro di Ascolto. Non contento di quanto fatto fino ad ora, Fusco continua ad abusare del suo potere nei confronti di Rossella, gettandola nel panico. Nunzio invece si rende conto di quanto sia difficile allontanarsi da Diana proprio in questo momento particolare per lei. Una visita inaspettata di Claudia, invece, potrebbe complicare notevolmente la situazione per Guido.

Puntata in onda Giovedì 14 novembre 2024

Avvertendo il vuoto lasciato da Federico, Alberto trova conforto e consiglio in Luca. Roberto affronta un'altra intensa seduta di psicoterapia mentre Guido tenta di nascondere a Claudia il fatto che convive con Cotugono e Alfredo, ma le cose non vanno come sperato.

Puntata in onda Venerdì 15 novembre 2024

Costabile deve restituire i soldi a Manuela e, non potendo chiudere il suo debito, chiede aiuto ad individui pericolosi. Mentre Roberto instaura una collaborazione proficua con Gennaro Gagliotti, Alice e Vinicio sono sempre più complici dopo aver scoperto di avere tante cose in comune. La gioia di Alberto per il ritorno a Napoli di Federico, invece, è destinata a sparire a causa di una terribile notizia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.