Un Posto al Sole Anticipazioni 14 novembre 2024: Guido mente a Claudia ma le bugie hanno le gambe corte!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Guido cercherà di non far sapere a Claudia di essersi trasferito a casa di Cotugno. I suoi piani non andranno però come previsto.

Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo su Rai3 il 14 novembre 2024, alle ore 20.50, Guido dovrà fare di tutto per non far scoprire a Claudia dove vive. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Del Bue non vorrà che la sua amata venga a sapere che, per risparmiare, ha accettato di vivere insieme a Cotugno e Alfredo, con cui la convivenza non è nemmeno facile. Il vigile farà di tutto per convincere la Costa di aver trovato un’altra soluzione e di vivere soprattutto da solo ma le cose gli sfuggiranno di mano e non andrà come da lui previsto. Intanto Alberto sentirà sempre di più la mancanza di Federico e riceverà un inaspettato incoraggiamento, seguito da un prezioso consiglio, da Luca. Roberto invece affronterà un’altra seduta dallo psicologo. Ferri riuscirà a convincere Marina di essere ancora l’uomo della sua vita?

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata del 14 novembre 2024: Guido mente a Claudia

Guido ha trovato alloggio a casa di Cotugno ma la soluzione non è certo delle migliori. Il Del Bue avrebbe preferito vivere da solo ma per questioni economiche ha dovuto ripiegare sull’ospitalità del suo collega. Claudia però non deve saperne nulla. Il vigile non ha detto niente alla sua amata e mai si sognerebbe di farlo. Sarà però costretto ad affrontare il peso delle sue bugie. La Costa si presenterà a Napoli per fargli una sorpresa e Guido cercherà di impedirle di scoprire dove realmente abita. Ma tutti i suoi programmi andranno a monte e dovrà spiegare tutto all’attrice.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca dà un prezioso consiglio ad Alberto

Alberto è tornato a Napoli dopo che Torrente è stato arrestato. Convinto da Niko, l’avvocato ha deciso di provare a rifarsi una vita nella città in cui è nato e in cui ha aperto uno studio insieme al Poggi. Palladini sente però di non riuscire a scrollarsi di dosso tutto il peso delle sue colpe, che lo hanno portato a stare lontano da Federico, di cui sente la mancanza ogni giorno di più. Dopo il suo tradimento, Clara non è poi così tanto felice di rivederlo e ha deciso di rimanere fuori città insieme a suo marito Eduardo. Alberto riceverà l’inaspettato sostegno di Luca, che gli darà anche un buon consiglio.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata giovedì 14 novembre 2024: Roberto verso una nuova vita

L’ultimatum di Marina sembra aver funzionato. Roberto ha preso molto sul serio la sua nuova vita e si sta impegnando a seguire il percorso di psicoterapia come sua moglie gli ha chiesto. Ferri sembra deciso a voltare pagina e a scrollarsi di dosso le sue ossessioni, diventato un vero e proprio problema nel suo matrimonio. Ma temiamo che il suo nuovo impegno a Radio Golfo 99 possa portarlo a ricadere in vecchi errori del passato e che stavolta la Giordano non abbia più intenzione di dargli altre chances.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.