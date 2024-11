Un Posto al Sole Anticipazioni 11 novembre 2024: Nunzio pronto a rompere con Diana ma Rossella non ha ancora vinto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Nunzio deciderà di lasciare Rossella ma sarà così facile come lui spera?

Tra Rossella e Nunzio è accaduto l’impensabile o meglio quello che i fan della loro coppia aspettavano da tempo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata che vedremo in onda l’11 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, il Cammarota capirà di non poter più fingere di non provare dei forti sentimenti per Ross e prenderà la decisione di rivelare a Diana la verità. Lo chef sarà pronto a lasciare l’architetto ma anche a continuare ad aiutarla in questo periodo difficile, solo con un altro ruolo. Ma ci riuscirà oppure incontrerà qualche ostacolo? Intanto Michele e Silvia scopriranno quanto ha subito la loro figlia sul posto di lavoro ma non saranno per nulla d’accordo su come lei si debba comportare con il primario. Giulia cercherà di riavvicinare gli abitanti del quartiere al Centro di Ascolto e a vincere i pregiudizi sugli immigrati. La Poggi chiederà aiuto a Don Antoine ma a darle l’idea vincente sarà Rosa. Marina non sarà molto contenta del comportamento di sua nipote Alice, per lei troppo leggera. La ragazza, che sarà in procinto di cominciare il suo stage in radio, farà capire alla nonna di essere pronta a tutto e di essere determinata a riuscire in quello che si è prefissata.

Un Posto al Sole Anticipazioni dell’11 novembre 2024: Nunzio pronto a lasciare Diana

Rossella è crollata e con Nunzio è accaduto l’impensabile, o meglio quello che non ci saremmo mai immaginati accadesse dopo la decisione del Cammarota di trasferirsi a casa dell’architetto. Lo chef non potrà più nascondersi e dovrà prendere una decisione molto difficile: lasciare Diana. Penserà infatti di essere sincero con lei e di rivelarle di provare dei forti sentimenti per la Graziani, e di provarli ormai da tempo. Lo chef spererà che la sua attuale compagna non la prenda troppo male e sarà pronto ad assicurarle di volerle comunque stare vicino nel duro percorso di riabilitazione che l’aspetta. Non potrà però fingere di avere per lei lo stesso amore che prova per Ross, con cui ha ritrovato l’intesa e che intende sostenere contro il primario. Ma la sua decisione potrebbe non realizzarsi così tanto facilmente come lui spera, per evitare di far soffrire una delle due donne, ancora di più di quanto potrebbe già fare.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Giulia in difesa del Centro d’Ascolto

Il Centro D’Ascolto di Giulia è stato preso di mira e Luisa è riuscita persino a intimidire Luca. Tutto il quartiere è insorto contro l’associazione della Poggi e si è schierato soprattutto contro gli immigrati che la mamma di Niko sta aiutando. L’ex moglie di Renato cercherà di risolvere la situazione rivolgendosi a Don Antoine ma il sacerdote, che non ha risolto nulla nemmeno con il suo sermone, finirà per non riuscire a darle la mano che sperava. A fornire una soluzione valida sarà Rosa. La Picariello comincerà però a sentirsi talmente tanto infastidita dalle cose che stanno succedendo e dagli attacchi che lei e Manuel stanno subendo, che finirà per tenere Don Antoine alla larga. E non solo, prenderà delle decisioni molto dure che la porteranno a chiudere delle porte nella sua vita.

Marina tiene d’occhio Alice nella puntata di Un Posto al Sole dell’11 novembre 2024

Alice ha chiesto e ottenuto da Roberto uno stage in radio. La ragazza è molto felice per questo nuovo lavoro, per cui si sente molto portata. Ferri ha imposto la sua presenza a Filippo e Michele mentre Marina non vedrà di buon occhio l’atteggiamento apparentemente superficiale e troppo giocoso della nipote e spererà che le cose cambino. Sarà la sua stessa nipotina a farle capire quando sia determinata a riuscire in quello che si è prefissata. Intanto Silvia e Michele, dopo aver saputo da Rossella cosa sta succedendo tra lei e il primario, non si troveranno d’accordo sui consigli da dare alla figlia, per affrontare questo problematico momento.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.