Un Posto al Sole Anticipazioni 12 novembre 2024: Problemi imprevisti per Alice. In radio c'è una grande rivale!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 novembre 2024 vedremo che il primo giorno di lavoro di Alice non andrà come da lei sperato mentre Rossella sarà sempre più in difficoltà... anche a causa dell'indecisione di Nunzio. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Il primo giorno di lavoro di Alice non sarà fantastico come la ragazza sperava. Nella puntata di Un Posto al Sole che ci aspetta su Rai3 il 12 novembre 2024, alle ore 20.50, vedremo la nipotina di Marina in difficoltà. La causa sarà una rivale inaspettata, che le metterà i bastoni tra le ruote e smorzerà il suo entusiasmo. Per la figlia di Elena sarà una nuova sfida da affrontare, nella speranza che cerchi di cavarsela da sola e che non faccia invece ricorso all’aiuto di Roberto, a cui ha già chiesto – e ottenuto – uno stage, nonostante Filippo e Michele non ne siano entusiasti. Intanto Don Antoine cercherà di riavvicinarsi a Rosa ma lei, scottata da quanto accaduto, si chiuderà a riccio e non solo con il sacerdote ma proprio con tutti gli uomini. Giulia si troverà a dover gestire ancora gli abitanti del quartiere, più che mai ostili a lei e al suo Centro d'Ascolto mentre Silvia e Michele metteranno ancora più in crisi Rossella, non riuscendo a trovarsi d’accordo su come la ragazza debba reagire alle molestie del primario. A peggiorare la situazione della giovane dottoressa ci si metterà anche Nunzio, che non troverà il momento adatto – o forse il coraggio – di rompere con Diana.

Un Posto al Sole, ecco cosa succederà il 12 novembre 2024: Alice ha una nuova rivale

Chi troppo vuole nulla stringe? Potrebbe essere un proverbio che si addice ad Alice, tornata a Napoli con sua nonna e decisa a restare non soltanto per qualche giorno di vacanza. La ragazza ha avviato da tempo una pagina social e grazie ai suoi followers si è convinta che il lavoro in radio faccia per lei. La giovane ha chiesto e ottenuto da Roberto uno stage a Radio Golfo 99 ma il primo giorno di lavoro non andrà come da lei sperato. Ebbene sì, la Pergolesi capirà di non essere la sola a concorrere a un posto di riguardo nell’emittente ma capirà di avere una rivale, combattiva quanto lei. Ma di chi si tratterà? Non sarà forse la stessa Micaela, che sappiamo essere determinata a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno… figuriamoci da una che lei sicuramente considererà una raccomandata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa prende le distanze da Don Antoine e da tutti gli uomini

Don Antoine vorrebbe ricucire il suo rapporto con Rosa ma lei non è del suo stesso parere. Sono troppo fresche le ferite che la Picariello si è ritrovata addosso dopo le terribili calunnie che l’hanno colpita e che hanno reso Manuel nervoso e intrattabile. Per questo non sarà disposta a lasciare che il sacerdote si riavvicini a lei e anzi prenderà le distanze da tutti gli uomini, pensando di chiudere definitivamente con loro. Intanto Giulia, impegnata a salvare il Centro D’Ascolto, avrà l’ennesima prova che il quartiere non ha alcuna intenzione di sostenere la sua associazione e anzi continua a guardare con sospetto le sue opere di bene nei confronti degli immigrati.

Rossella sempre più confusa nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole del 12 novembre 2024

Nunzio è pronto a rompere con Diana e per Rossella questa è l’unica bella notizia in questo periodo. Finalmente lei e il Cammarota sono pronti a combattere per i loro sentimenti ma sarà subito chiaro che non sarà facile per il ragazzo chiudere il suo rapporto con l’architetto. Lo chef rivelerà alla sua innamorata di non aver trovato ancora il momento giusto – o il coraggio – di affrontare questo spinoso argomento con la Della Valle. A rendere nervosa Ross non ci sarà solo questa particolare situazione sentimentale ma anche lo strano scontro tra Michele e Silvia. I due non sono d’accordo su quale strategia la loro figlia debba usare contro le molestie del primario e questo sta creando un bel dilemma per tutti, soprattutto – ovviamente – per la povera dottoressa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 novembre 2024.

