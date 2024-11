Un Posto al Sole Anticipazioni 15 novembre 2024: Brutta sorpresa per Alberto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap la felicità di Alberto nel rivedere Federico, finirà per trasformarsi in dramma. Il Palladini avrà una brutta sorpresa.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto riceverà una brutta sorpresa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la felicità del Palladini nel riabbracciare il suo Federico, sarà guastata da un’amara scoperta. Cosa succederà all’avvocato? Clara cercherà di vendicarsi di lui per aver voluto consegnare Eduardo a Torrente? Intanto Costabile, schiacciato dai debiti e dalla fretta di voler restituire i soldi a Manuela, finirà per mettersi nei guai. Roberto ha trovato un nuovo partner, Gennaro Gagliotti, con cui sembra riuscire a collaborare con grande successo. Tra Alice e Vinicio si intensificherà la conoscenza e i due scopriranno di avere molte cose in comune.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 novembre 2024: Una brutta sorpresa scoraggia Alberto

Alberto è tornato a Napoli con l’intenzione di restare e di ricostruirsi una vita. Palladini deve fare ammenda dei suoi errori e se non fosse stato per Niko, che lo ha spinto più volte a fare marcia indietro, probabilmente non avrebbe mai avuto il coraggio di rientrare in città. Palladini sarà molto felice di rivedere Federico, che tornerà con Clara a casa. Ma il sorriso del momento verrà guastato da una brutta sorpresa. Che cosa succederà all’avvocato? La Curcio avrà qualche cosa di terribile da dirgli o si tratterà di qualcos’altro? La situazione sarà molto tesa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Costabile si mette nei guai

Manuela è stata ingannata da Costabile e ha rischiato di dover rinunciare al suo sogno. L’Altieri l’ha combinata davvero grossa e ha rovinato completamente il suo rapporto con la Cirillo, con cui aveva iniziato una relazione, sebbene piuttosto altalenante. Il fratello di Mariella sentirà l’urgenza di restituire alla ragazza i soldi che le deve e schiacciato dai debiti e pressato dall’idea di doverglieli dare il prima possibile, finirà per mettersi in mano a della gente poco raccomandabile. Guai in vista per l’affascinante giovane, che ha rivelato un lato oscuro inaspettato.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata del 15 novembre 2024: Alice e Vinicio sempre più vicini

Alice ha trovato un’inaspettata nemica alla radio ma non si è persa d’animo. Merito non solo del suo carattere sempre esuberante ma anche della conoscenza di Vinicio. I due ragazzi troveranno sempre più punti in comune tra loro e approfondiranno la loro conoscenza giorno dopo giorno. Roberto invece troverà un valido partner in Gennaro Gagliotti, con cui comincerà un’ottima collaborazione. Sarà proficua per entrambi o Ferri finirà per cadere in vecchie brutte dinamiche?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.