Un Posto al Sole Anticipazioni 10 giugno 2025: Micaela è certa di avere in pugno Samuel e Gabriela!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 giugno 2025 su Rai3 vedremo che Micaela sarà convinta di aver trovato il modo per liberarsi di Samuel e Gabriela. Sarà davvero così? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Micaela sarà convinta di riuscire a riprendersi la sua casa. Questo succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la Cirillo avrà organizzato un piano subdolo e per lei funzionante per cacciare Samuel e Gabriela dal seminterrato. Ma sarà davvero così? Intanto Niko si troverà sempre più in difficoltà nel dover nascondere ad Alberto di essersi messo in contatto con suo figlio Gianluca, molto più vicino a lui e alla sua famiglia di quanto non sia mai stato. Viola si troverà a gestire un consiglio di classe complicato e anche per Giulia non saranno rose e fiori. La Poggi continuerà il suo durissimo confronto con Luca, che le rivelerà una volta per tutte cosa aveva anzi cos’ha ancora in mente. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela sicura di avere la vittoria in pugno

Micaela è tornata a Napoli all’improvviso e ha scatenato di nuovo il panico. Manuela non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo posto in radio per lei e Serena mal sopporta la sua sorellina in casa. La madre di Jimmy non vuole rimanere a vivere da Filippo e dalla sua famiglia e desidera invece riprendere possesso del seminterrato, ora occupato da Samuel, ormai in coppia con Gabriela. La Cirillo penserà a un modo subdolo e manipolatore per riaverlo e sarà convinta di aver trovato la soluzione. Ma davvero questa volta Samuel si lascerà condizionare da lei o l’affronterà a muso duro, convinto e determinato ad averla vinta?

Un Posto al Sole: Niko in difficoltà con Alberto

Niko non ha mai rivelato ad Alberto di essersi messo in contatto con Gianluca, grazie al quale ha ritrovato Luca ma soprattutto non ha gli ha confessato che Giulia è corsa dal De Santis per merito di suo figlio. L’avvocato si troverà in grande difficoltà con il suo socio, a cui presto dovrà dire tutto. Intanto Viola affronterà il consiglio di classe, furioso contro di lei per quanto accaduto con la madre di Matteo. Damiano si troverà invece a gestire la tensione crescente con Gallo, sempre più determinato a frenare il Renda, di cui non ha alcuna stima.

Giulia vuole la verità da Luca, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gianluca ha chiamato Giulia e le ha rivelato dove si trova Luca. La Poggi è subito corsa dal Palladini e ha così ritrovato il suo amato. Il De Santis non ne è stato per nulla felice e anzi se l’è presa con il suo ex figliastro, colpevole di aver tradito la sua fiducia. Luca sarà consapevole che il figlio di Sonia lo ha fatto per il suo bene ma non potrà sopportare di dover dare a Giulia una nuova preoccupazione. Il medico sarà costretto a confessare tutta la verità alla donna che lo ama e che anche lui ama e vuole proteggere a ogni costo da una vita fatta solo di sacrifici se lui le rimarrà accanto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.