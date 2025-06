Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 giugno 2025 su Rai3 vedremo Samuel affrontare a muso duro Micaela mentre Antonietta e Marina si troveranno inaspettatamente alleate. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Samuel non si lascerà incantare da Micaela e farà valere le sue ragioni. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che la Cirillo continuerà a infastidire lo chef ma stavolta le cose non andranno come da lei sperato. Stanco dei suoi giochetti, il Piccirillo deciderà di chiarire le cose e di farle capire che non c’è più posto per lei nel suo cuore e che deve cambiare atteggiamenti con tutti. Michele continuerà a indagare sulla scomparsa di Assane e non si tirerà indietro sino a quando non avrà delle notizie sul ragazzo. Intanto Antonietta e Marina si ritroveranno inaspettatamente dalla stessa parte per frenare Gennaro mentre Salvatore cercherà di evitare che Mariella si preoccupi eccessivamente di Guido ma l’Altieri sarà convinta che il suo ex non stia bene.

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 giugno 2025: Samuel gela Micaela

Micaela ha seminato il panico come suo solito. La ragazza è tornata a Napoli determinata a riprendersi quello che ritiene suo e tra queste cose c’è anche il seminterrato, ora abitato da Samuel. Pur di averla vinta lei, la gemella di Manuela si è insediata nell’appartamento e ha cominciato una convivenza assurda con il Piccirillo e la sua nuova compagna Gabriela. Il giovane chef, stanco di gestire i comportamenti scorretti della sua ex, deciderà di affrontarla a muso duro e di farle capire che è tempo che lei cambi atteggiamento e che inizi a portare rispetto a chi la circonda. Micaela capirà che è arrivato il momento di smetterla di fare capricci?

Antonietta e Marina inaspettate alleate, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Marina ha assistito alla violenza di Gennaro ai danni di Antonietta e preoccupata che sua figlia Elena possa subire lo stesso trattamento o peggio, deciderà di intervenire. La Giordano si ritroverà inaspettatamente alleata alla signora Gagliotti che non è però chiaro se vorrà vendicarsi dell’atteggiamento del marito o se invece cercherà di riportarlo da lei. È però sicuro che le due donne uniranno le forze e che per il manager saranno guai.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in ansia per Guido

Claudia ha lasciato Guido e da allora il Del Bue sembra non essersi ripreso. Il vigile è molto scosso dalla decisione della Costa, che non avrebbe mai immaginato avrebbe fatto una scelta simile. Mariella si renderà conto che il suo ex è particolarmente turbato e vorrà intervenire, nonostante i consigli di Sasà, che tenterà di non far ricadere la sua amica in vecchi vizi. Intanto Michele continuerà a indagare sulla sparizione di Assane e non si fermerà sino a quando non avrà capito che fine abbia fatto il suo amico.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 giugno 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.