Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2024: Alice si mette nei guai ma stavolta Marina dice basta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 9 al 13 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 9 al 13 dicembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 9 al 13 dicembre 2024 su Rai3

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2024: Video

Scopri, leggendo qui sotto, cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 9 al 13 dicembre 2024 ma prima guarda il Video Riassunto degli episodi settimanali della Soap di Rai3.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 9 al 13 dicembre 2024

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco le Trame complete della Soap puntata per puntata

Puntata in onda Lunedì 9 dicembre 2024

Alice torna a Napoli dopo il breve soggiorno a Londra. La ragazza è pronta per uscire con Vinicio e passare con lui una serata divertente e pure un po’ matta. Sia Roberto che Marina però non sono sereni. Entrambi hanno la sensazione che questa uscita non sia per nulla una buona idea e cercano di convincere la giovane a rivedere i suoi piani. In effetti le sensazioni di Ferri e di sua moglie si rivelano esatte; l’uscita si rivela disastrosa. Viola spinge Damiano a chiedere aiuto a Eugenio per trovare i mezzi per portare avanti la sua ricerca del vero aggressore di Don Antoine e per farla fruttare, scagionando l’innocente Pasquale. Intanto Nunzio e Rossella, che sono partiti insieme per Madrid, arriveranno in città. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 9 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 10 dicembre 2024

Rosa e Luisa sembrano aver trovato un punto di incontro. La comune lotta per scagionare Pasquale le ha riavvicinate. Damiano intanto continua a portare avanti le sue indagini e a un certo punto arriva alla svolta che cercava. Alice e Vinicio fanno i conti con la loro serata disastrosa ma anche con Roberto. Successivamente sarà il turno di Marina, che affronterà duramente la sua nipotina e le chiederà di cambiare atteggiamento una volta per tutte. Rossella e Nunzio, a Madrid, sembrano finalmente liberi di vivere la loro relazione mentre Samuel, rimasto unico cuoco de Il Vulcano, cercherà di capire come fare a gestire la cucina completamente da solo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 10 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 11 dicembre 2024

Marina ha strigliato a dovere Alice e la ragazza sembra essere pronta a mettere in atto i consigli di sua nonna. Roberto viene a scoprire che Michele non sta seguendo le sue direttive ma soprattutto che non sta rispettando i veti editoriali. Damiano riesce finalmente ad arrestare il vero colpevole dell’aggressione a Don Antoine. Pasquale è libero di tornare a casa e riprendere la sua vita; tra Rosa e Luisa sembra essere tornato il sereno. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole dell'11 dicembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 12 dicembre 2024

Alice è pronta a riprendere, stavolta molto seriamente, il suo stage in radio. Micaela però ha una lezione da darle prima che lei possa riprendere il lavoro. Roberto ha scoperto che Michele sta continuando la sua inchiesta sul caporalato ed è pronto a intervenire per fermarlo mentre Nunzio e Rossella possono pensare serenamente al loro futuro. È davvero una bella notizia. Pace fatta invece tra Guido e Sasà e tutto questo grazie a Mariella. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 12 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 13 dicembre 2024

È scontro aperto tra Michele e Roberto e il giornalista non riesce più a lavorare a causa delle costanti pressioni di Ferri. Intanto Rossella dà a tutti un’importante comunicazione sul suo futuro professionale. Jimmy è impegnato con le prove della sua recita scolastica e Manuela e Niko avranno modo di passare del tempo insieme. Ma la serenità del momento verrà guastata da una nuova delusione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 13 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.