Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 dicembre 2024, in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Damiano arresta il vero colpevole e libera Pasquale dal suo incubo. Intanto Roberto scopre che Michele non sta seguendo le sue linee editoriali.

La resa dei conti è arrivata! Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Damiano riuscirà ad arrestare il vero colpevole dell’aggressione a Don Antoine. Nell’episodio della Soap, il Renda centrerà il suo obiettivo e Pasquale potrà tornare finalmente alla sua vita. Luisa sarà molto grata al poliziotto così come a Rosa, che ha sempre creduto nell’innocenza di suo figlio. Tra lei e la Picariello ci sarà un’inaspettata pace. Intanto Alice, dopo la ramanzina ricevuta da sua nonna, deciderà di seguire i suoi consigli mentre Roberto scoprirà che Michele non sta seguendo le sue direttive e non sta rispettando i veti editoriali imposti.

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 dicembre 2024: Damiano arresta il vero aggressore di Don Antoine

La verità verrà finalmente a galla e per Luisa e Pasquale finirà l’incubo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 dicembre 2024, vedremo Damiano arrestare Moussa, il vero aggressore di Don Antoine. Il Renda aveva raggiunto il punto di svolta che da tempo cercava e finalmente, dopo lunghe ricerche, riuscirà a stanare il protettore di Azara e a consegnarlo alla giustizia. Si concluderà una triste vicenda che ha visto Manuel rischiare in prima persona per aiutare il giovane Pasquale, innocente ma considerato per lungo tempo il solo e unico colpevole. Luisa non potrà che ringraziare il poliziotto e Rosa per aver creduto all’innocenza del figlio e per aver combattuto per dimostrarla. Tra lei e la Picariello ci sarà un chiarimento e si concluderà la loro guerra, durata fin troppo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice pronta a seguire i consigli di Marina

Marina è una furia e se Alice stavolta non la starà a sentire, per la ragazza non ci saranno più le porte aperte a Napoli. Dopo quanto successo, la Pergolesi comincerà a comprendere che sua nonna abbia ragione e che lei debba cambiare atteggiamento per evitare di cacciarsi ancora nei guai. Dimostrerà finalmente di aver capito la lezione e di essere pronta a seguire i consigli della Giordano, che vuole il suo bene e che desidera che la sua vita sia meno problematica di quella sua e di quella della sua stessa madre. Alice sarà pronta a rimettersi in sesto e a tornare a impegnarsi con lo stage in radio. L’aspetta però una brutta ma formativa sorpresa.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Roberto scopre la verità su Michele

Michele non sta seguendo le direttive manageriali imposte da Ferri e sta continuando a occuparsi dell’inchiesta sul caporalato, che Roberto gli aveva intimato di mollare. La situazione diventerà bollente tra i due. Il manager scoprirà che Saviano sta portando avanti la sua inchiesta e che quindi non sta rispettando i veti da lui imposti. Il marito di Marina andrà su tutte le furie e mediterà di dare una lezione al giornalista, che sta continuando a fare di testa sua e si sta mettendo nei guai da solo. La punizione di Roberto potrebbe essere molto più dura di quanto ci aspettiamo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.