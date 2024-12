Un Posto al Sole Anticipazioni 10 dicembre 2024: Marina è una furia. Alice la pagherà!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 dicembre 2024, in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Marina affronta Alice faccia a faccia e stavolta sua nipote dovrà starla a sentire.

Marina sarà una furia e stavolta Alice non la passerà liscia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 10 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, la Giordano affronterà sua nipote e dopo quanto successo, le imporrà di cambiare immediatamente atteggiamento. La Pergolesi ascolterà i consigli della nonna e prometterà di darle retta. Intanto tra Rosa e Luisa sarà tornato il sereno. Tutto questo grazie al fatto che la Picariello ha deciso di aiutare la su nemica a difendere suo figlio Pasquale. Damiano arriverà a un punto di svolta nelle sue indagini mentre Rossella e Nunzio saranno sempre più felici di vivere serenamente e liberamente il loro amore. Samuel non sarà altrettanto contento. Il ragazzo, ora solo ai fornelli de Il Vulcano, si troverà a dover riorganizzare la cucina.

Alice e Vinicio hanno vissuto una brutta avventura. I due ragazzi hanno passato una serata problematica ed è apparso sempre più chiaro Roberto e Marina abbiano sempre avuto ragione. La Giordano non sopporterà più di dover correre in soccorso della nipote e dei suoi colpi di testa. Questa volta sarà ora di dire basta. La manager affronterà la Pergolesi faccia a faccia e lei dovrà ascoltarla, senza fiatare. Non tollererà più nessuno tipo di comportamento ribelle e/o esagerato e Alice sembrerà finalmente capire le raccomandazioni della nonna e prometterà di cambiare il suo atteggiamento. Lo farà davvero?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano a un punto di svolta

Damiano si è subito attivato per scoprire chi abbia davvero aggredito Don Antoine. Come Rosa, anche lui è convinto che Pasquale sia innocente e per questo si è messo all’opera. Renda riuscirà a centrare il suo obiettivo. Lo vedremo infatti arrivare al punto di svolta che tanto cercava. Intanto la Picariello sembrerà aver trovato finalmente la pace con Luisa. Tra le due donne verrà sotterrata l’ascia di guerra oppure finita questa tregua – utile a scagionare il ragazzino – torneranno a darsi battaglia?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Samuel in crisi. Ora a Il Vulcano è rimasto solo!

Rossella e Nunzio saranno felicissimi di vivere liberamente il loro amore. I due sono partiti insieme a Madrid e non vedono l’ora di cominciare la loro nuova vita. La Graziani avrà modo di continuare la sua specializzazione e di avere al suo fianco l’uomo che ama. La felicità dei due ragazzi sarà compensata dalla tensione di Samuel. Il giovane sarà molto contento per i suoi amici ma si troverà a dover riorganizzare l’intero lavoro nella cucina de Il Vulcano. Non sarà semplice e avrà paura di non essere in grado di portare a termine l’incarico che il Cammarota gli ha lasciato.

