Un Posto al Sole Anticipazioni 9 dicembre 2024: Brutta avventura per Alice e Vinicio. Roberto e Marina lo avevano previsto!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 dicembre 2024, in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Alice si metterà nei guai. La serata con Vinicio prenderà una piega drammatica e Roberto e Marina, che cercheranno invano di salvarla, dovranno intervenire.

Un nuovo appuntamento con Un Posto al Sole ci aspetta il 9 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Alice e Vinicio si metteranno nei guai e Roberto e Marina andranno su tutte le furie perché lo avevano previsto. La giovane Pergolesi, appena tornata da Londra, accetterà di passare una serata in compagnia di Gagliotti e sarà molto contenta di andare a ballare con lui. Sua nonna e Ferri cercheranno di farle cambiare idea e di farla rimanere casa ma lei non li starà a sentire. Purtroppo però farà molto male. La serata si trasformerà in un vero e proprio dramma. Viola invece spingerà Damiano a chiedere a Eugenio di dargli una mano a trovare la risorse necessarie per raggiungere il suo obiettivo, ovvero scoprire chi ha davvero aggredito Don Antoine. Nunzio e Rossella, finalmente insieme, arriveranno a Madrid, pronti a cominciare una nuova vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni del 9 dicembre 2024: Alice si mette nei guai… di nuovo!

Alice è rientrata a Londra per qualche giorno e dopo aver sbrigato alcune faccende a casa, ritornerà a Napoli per riprende il suo stage alla radio e per tornare a uscire con Vinicio, di cui è rimasta affascinata. La ragazza sta causando problemi sia a Marina che a Roberto, che vorrebbero la smettesse di comportarsi come sta facendo. I due l’hanno più volte messa in guardia e torneranno a spingerla a frenarsi anche quando lei rivelerà loro di volersi concedere una serata con Gagliotti. I due giovani vorranno andare a ballare ma il loro appuntamento, come previsto dalla Giordano e da Ferri, prenderà una piega preoccupante, che spingerà la Pergolesi a riflettere più a fondo sulle sue scelte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano chiederà aiuto a Eugenio per stanare il vero aggressore?

Il quartiere si sta mobilitano per sostenere Luisa. Niko ha accettato di darle una mano per difendere Pasquale e Rosa, convinta dell’innocenza del ragazzino, farà del suo meglio per scoprire chi sia il vero aggressore di Don Antoine. Sulle sue tracce si è messo anche Damiano che, per il momento, ha fatto solo buchi nell’acqua. Viola gli suggerirà di rivolgersi a Eugenio affinché il magistrato lo aiuti a recuperare le risorse per andare più a fondo con le sue ricerche. Renda accoglierà questo suggerimento o continuerà per la sua strada, da solo e con i problemi che ne comporta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Rossella finalmente insieme

Nunzio ha raggiunto Rossella e ha deciso di partire con lei a Madrid. I due ragazzi sono felici di cominciare una nuova vita insieme, lontano da tutto e tutti e per la Graziani sarà un inizio ancora più dolce. Non solo riuscirà a riprendere in mano la sua vita professionale ma potrà contare sul suo amato al suo fianco. Cammarota ha fatto la sua scelta ed è stata improvvisa, tanto che Samuel si è ritrovato da solo a gestire la cucina de Il Vulcano… e non sarà facile riorganizzare il lavoro così velocemente.

