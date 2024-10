Un Posto al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2024: Rossella e Nunzio di nuovo vicini. Trionferà l'amore?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 7 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Rossella e Nunzio si ritroveranno vicini mentre Jimmy farà soffrire Camillo.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 7 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio e Rossella si ritroveranno di nuovo vicini. I due ragazzi saranno spinti dai sentimenti ancora piuttosto forti che provano l'uno per l'altra ma il risultato del loro riavvicinamento potrebbe non essere scontato. Sasà spronerà Mariella a voltare pagina e mentre si confronterà con lei comincerà a capire cosa veramente vuole dalla vita. Ad aiutarlo sarà anche un confronto con Michele. Intanto il comportamento di Jimmy inizierà a ferire Camillo, che penserà di essere usato anzi proprio sfruttato dal suo amico. E le cose potrebbero prendere anche un’altra difficile piega.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Rossella di nuovo vicini. L’amore trionferà?

Rossella non ha dimenticato Nunzio e i suoi sentimenti per lui ma la presenza di Diana nella vita dello chef, ha reso tutto difficile anzi impossibile. La Graziani non ha avuto più l’opportunità di farsi avanti con il Cammarota almeno non sino a questo momento. Tra i due ragazzi prenderà di nuovo vita la fiamma della passione. Si ritroveranno vicini e potrebbero passare un momento molto romantico. Ma non sarà tutto rose e fiori. Le cose potrebbero assumere una forma strana e deludente per uno di loro due. Ma cosa succederà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Consigli con doppio risultato per Sasà

Mariella è pronta a cambiare vita ma si sa, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. L’Altieri non riesce però a rimettersi in carreggiata, non così facilmente. Sasà cercherà di darle preziosi consigli e la spronerà a non farsi abbattere dagli eventi. Ma nel darle suggerimenti finirà lui a interrogarsi su quanto gli sta accadendo. Dopo aver esortato l’amica a lasciare che la tristezza le scivoli addosso, avrà persino un confronto illuminante con Michele e dopo questo comincerà a capire cosa veramente vuole ottenere. Possibile che la svolta riesca ad averla proprio il nostro amato Salvatore?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy ferisce il povero Camillo

Jimmy ha cominciato a comportarsi in un modo molto strano. La presenza e l’influenza di Mina sembrano non essere molto positive per il ragazzino e con Renato escluso dalla sua educazione, le cose potrebbero mettersi molto male. A pagare le conseguenze di questo assurdo comportamento sarà il povero Camillo, che si troverà a sentirsi sfruttato dall’amico ritrovato e pure un po’ maltrattato. La situazione prenderà una piega piuttosto sgradevole ma come andrà a finire?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.