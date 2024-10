Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2024: Lara ha le spalle al muro?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda l'8 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Suor Maura prenderà una decisione che potrebbe mettere Lara ko... o forse no. Intanto Nunzio metterà le cose in chiaro con Rossella e Silvia sarà preoccupata per sua figlia.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Lara potrebbe finire nei guai. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che una conversazione tra la Martinelli e Suor Maura, spingerà la religiosa a prendere una decisione inattesa. Non è ancora chiaro cosa farà ma potrebbe davvero mettere in difficoltà la nemica numero 1 di Marina. Intanto Nunzio, dopo aver chiarito con Rossella, vorrà fare un passo in avanti nella sua vita e Silvia, che capirà come stanno andando le cose, rivelerà a Michele di essere preoccupata per la figlia. Jimmy continuerà ad avere un comportamento strano, che lo poterà ad allontanarsi nuovamente da Camillo. Il Poggi, nonostante le raccomandazioni di nonno Renato, continuerà a sbagliare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara è in pericolo?

L’aggressione a Roberto ha assunto puntata dopo puntata dei toni sempre più foschi. Marina è carica di odio e il video della sua litigata con Lara finito sul web, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma a essere tesa per tutta questa situazione è anche la Martinelli. La nemica numero 1 della Giordano si troverà a fare una conversazione con Suor Maura e quest’ultima, dopo il confronto, prenderà una decisione inattesa e sconvolgente. Finirà per mettere in pericolo la sua amica o Lara sarà aiutata da lei?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia preoccupata per Rossella

Nunzio e Rossella si sono ritrovati vicini ma le cose non andranno come desiderato dalla Graziani. Il Cammarota chiarirà le cose con lei e si avvierà a prendere una decisione che cambierà la sua vita e gli farà fare un balzo in avanti. Silvia si accorgerà di tutta la situazione e comincerà a temere che sua figlia possa soffrire moltissimo. Si confiderà con Michele al quale rivelerà di voler tenere d’occhio la sua bambina, in modo da correre in suo soccorso qualora ce ne fosse bisogno. Per quanto riguarda Nunzio, non è chiaro che decisione prenderà ma forse nella sua mente comincerà a farsi largo l’idea di sposarsi con Diana.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy combinaguai!

Il comportamento di Jimmy peggiorerà di giorno in giorno. Il bambino approfitterà sempre più della libertà concessagli dal padre e non sapendo gestire le situazioni, finirà per combinare guai. Purtroppo farà soffrire Camillo e per farlo allontanare di nuovo da lui ma le marachelle non saranno destinate a concludersi qui. Nonostante le raccomandazioni di Renato, il Poggi proseguirà nel prendere decisioni sbagliate, che potrebbero portarlo a fare i conti con gli adulti ma anche con la sua coscienza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.