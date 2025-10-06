Un Posto al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2025: Rosa e Pino al capolinea!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Per Rosa e Pino sembra arrivato quel momento che entrambi temevano da tempo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, per la Picariello e il postino sarà chiaro che non ci sarà alcun futuro; i due arriveranno al capolinea e non ci sarà nulla da fare. Intanto Clara cercherà sostegno in Giulia e Niko per aiutare Eduardo ma non otterrà quanto sperato mentre la nuova occasione di Gianluca, a lavoro a Il Vulcano, non renderà felice Alberto e toccherà a Luca mostrare al Palladini il modo giusto per fare il padre. Guido e Mariella riusciranno ad aiutare Alfredo e lui si dimostrerà grato in una maniera che il Del Bue non si sarebbe mai aspettato. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Rosa e Pino al capolinea, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole del 7 ottobre 2025

Rosa e Pino si sono allontanati. Il postino non sopporta più il comportamento della sua amata, sempre pronta a correre in soccorso della sua famiglia e mai così attenta alle loro faccende private. Pino non tollererà più di essere messo in disparte ma la Picariello non può abbandonare né Eduardo e Clara né Damiano, con cui – prima dell’estate – c’è stato un bacio che l’ha fatta piombare di nuovo nel dubbio. Insomma sarà chiaro che la relazione tra i due, che pareva aver risolto ogni problema amoroso della madre di Manuel, è al capolinea e che non ci sia più nulla da fare,

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara delusa da Niko e Giulia?

Eduardo è in difficoltà e Clara cercherà di aiutarlo, come può. La Curcio cercherà di sostenere il marito e chiederà a Giulia e Niko una mano, senza però ottenere nulla. La ragazza sarà molto delusa da entrambi; sperava infatti di ricevere un maggiore contributo dai Poggi, madre e figlio, ma così purtroppo non è stato. Intanto Mariella e Guido riusciranno a risolvere i problemi di Alfredo e il Del Bue, per il suo intervento, riceverà un ringraziamento che mai si sarebbe aspettato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca dà dei preziosi consigli ad Alberto

Diego è corso in aiuto di Gianluca e ha fatto sì che il Palladini avesse un posto di lavoro a Il Vulcano. Il Giordano ha preso a cuore la situazione del suo amico e vorrebbe riuscire a farlo allontanare dalla sua dipendenza da alcol. Alberto non sarà contento del nuovo impiego di suo figlio, forse per lui troppo umile per essere un Palladini. Luca interverrà in favore del ragazzo e farà capire all’avvocato che è arrivato il momento di lasciar perdere queste situazioni per fare veramente il padre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.