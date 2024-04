Un Posto al Sole Anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024: Rossella rapita! Nunzio e Riccardo corrono in suo soccorso

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 6 al 10 maggio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 6 al 10 maggio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 6 maggio 2024

Puntata in onda martedì 7 maggio 2024

Rosa annuncia a Damiano di voler abbandonare la loro casa e Viola decide di chiedere aiuto a Eugenio. Nunzio cerca di convincere il giudice dell’innocenza del poliziotto, sospettando l’esistenza di un altro agente corrotto. Intanto, Giancarlo decide di accelerare i tempi delle sue nozze con Silvia, che però non riesce a manifestare i suoi dubbi. Michele capisce che è arrivato il momento di fare un passo indietro.

Giancarlo porta avanti i preparativi del matrimonio, mentre Silvia è sempre più convinta che Michele non sogni un futuro con lei. Intanto, la trasmissione radiofonica di Micaela e Michele riesce smaschera tutti. Rosa cerca un confronto con padre Antoine, mentre Eugenio riapre il caso su Lucia e Diana e sulla possibile presenza di una spia nella polizia. Damiano rivela a Nunzio le prossime mosse della magistratura contro i loro nemici

Puntata in onda mercoledì 8 maggio 2024

Le indagini della magistratura proseguono e riescono a stringere il cerchio intorno alla spia grazie all'impegno di Eugenio e Lucia. Tra questi si trova l’uomo coinvonto nell’attentato contro Diana. Intanto, a grande sorpresa Silvia e Michele si riavvicinano, pronti a rivivere finalmente il loro amore. Come reagirà Rossella?

Puntata in onda giovedì 9 maggio 2024

Damiano viene colpito dalla talpa. Il poliziotto corrotto fugge e finisce per far collaborare Nunzio e Riccardo. Indecisa se portare avanti o meno il progetto archeologico per bambini, Manuela cerca delle rassicurazioni da parte di Niko. Claudia torna in un luogo molto speciale per lei, mentre Mariella non riesce a nascondere la sua gelosia.

Puntata in onda venerdì 10 maggio 2024

La talpa minaccia di sparare sia a Rossella che all’autista dell’ambulanza. La tensione è alle stelle. Se Nunzio e Riccardo sono sulle loro tracce, Damiano avvisa la polizia. Le condizioni di salute di Tommaso migliorano grazie anche alla vicinanza di Roberto, mentre Diego e Ida decidono di andare da Niko per conoscere tutte le opzioni legali delle quali lei potrebbe usufruire. Claudia continua a essere motivo di scontro tra Guido e Mariella.