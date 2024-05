Un Posto al Sole Anticipazioni 9 maggio 2024: Damiano ferito dalla talpa. Rossella viene sequestrata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la talpa sparerà a Damiano e sequestrerà Rossella. La situazione precipiterà in modo molto pericoloso.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 9 maggio 2024, alle ore 20.50, le cose si complicheranno drammaticamente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la talpa, ormai braccata, sparerà a Damiano e poi si darà alla fuga, prendendo in ostaggio i componenti di un’ambulanza, proprio quella in cui si troverà Rossella. Nunzio e Riccardo dovranno collaborare per aiutare la ragazza. Intanto Manuela spererà che Niko le dia presto rassicurazioni sul suo progetto per il parco archeologico ma il Poggi non mostrerà molto attenzione alle richieste della Cirillo. Per Claudia sarà il momento di tornare in un posto molto importante per lei mentre Mariella sarà molto preoccupata per la presenza della donna, che sembra aver affascinato Guido molto più di quanto lei si aspettasse.

Anticipazioni Un Posto al Sole: La talpa spara a Damiano e sequestra Rossella

Damiano e Nunzio sono partiti all’attacco ma la loro determinazione costerà a entrambi molto cara. La talpa, ormai stanata e braccata, batterà in ritirata e comincerà a difendersi. Prima sparerà al Renda, ferendolo per fortuna non in modo grave e poi si darà alla fuga. Sarà proprio durante questa che si imbatterà in Rossella. La Graziani verrà sequestrata insieme all’équipe dell’ambulanza in cui la Graziani era di turno e questa mossa, astuta e imprevedibile, costringerà il Cammarota a collaborare con Riccardo. I due, nemici da sempre, dovranno unire le forze per aiutare la loro amata Ross.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela spera che Niko possa aiutarla

Manuela ha sorpreso Niko con una grande novità. La ragazza ha chiesto all’avvocato di aiutarla a trovare i permessi giusti per avviare il progetto per un parco archeologico, di cui vorrebbe presto occuparsi. La Cirillo aspetterà con ansia che il Poggi le dia le informazioni che le servono ma che soprattutto le faccia sapere notizie positive, che possano farla andare avanti ma Niko tentennerà e sembrerà non aver preso a cuore queste richieste. Il figlio di Renato parrà sempre più distratto e preso da altri pensieri, legati alla sua relazione con Valeria.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella gelosa di Claudia

Mariella comincerà a non sopportare più la presenza di Claudia a Napoli. Da quando la donna è tornata in città, Guido sembra stregato e non le concede più quelle poche attenzioni che sono rimaste dopo il loro brutto litigio. L’Altieri inizierà a preoccuparsi seriamente. Claudia invece dovrà superare un piccolo ostacolo e tornerà in un posto legato al suo passato e capace di scatenare in lei grandi ricordi, non tutti piacevoli.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 maggio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.