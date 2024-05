Un Posto al Sole Anticipazioni 7 maggio 2024: Damiano e Nunzio pronti alla prossima mossa

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 maggio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio e Damiano saranno più che determinati a risolvere il problema della talpa in polizia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due si confronteranno e condivideranno tra loro le prossime mosse da fare e che potranno fare Eugenio e Lucia. Rosa intanto cercherà un confronto con padre Antoine mentre Silvia si convincerà che Michele non voglia un futuro insieme a lei e si lascerà trascinare nei forsennati preparativi di Giancarlo. In radio, il programma di Michele e Micaela farà saltare tutti gli altarini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano e Nunzio pronti alle prossime mosse

Nonostante le accuse, Damiano non si è perso d’animo ed è più che mai deciso a stanare la talpa in polizia. Renda può per fortuna contare sull’aiuto di Nunzio, convinto pure lui che ci sia del marcio sotto e con cui si troverà a parlare delle prossime mosse da fare. Stavolta anche Eugenio farà di tutto per dare il suo contributo. Convinto da Viola, Nicotera spingerà Lucia a indagare più a fondo nella faccenda di Diana, in modo tale da far saltare tutti gli altarini. L’insistenza di Nunzio e Damiano accenderà una miccia molto pericolosa e presto qualcuno ne pagherà le conseguenze.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia convinta che Michele non voglia un futuro con lei

Michele si è fatto da parte. Il Saviani ha deciso di tirarsi indietro e di lasciare che Silvia pensi alla sua vita con Giancarlo. Il suo atteggiamento non farà altro che rendere la Graziani ancora più incerta. La mamma di Rossella penserà che il suo ex marito non sia più interessato ad avere un futuro con lei e comincerà a credere di doversi concentrare sui preparativi del matrimonio, che Giancarlo sta portando avanti a grande velocità, quasi temesse un ripensamento. Silvia, alla fine, che strada sceglierà di percorrere? Sarà sincera con il suo fidanzato anche se questo non le restituirà Michele?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Saltano gli altarini?

Silvia comincerà a pensare che Michele non voglia un futuro con lei e le cose per le si complicheranno, soprattutto perché Giancarlo continuerà ad accelerare i preparativi del loro imminente matrimonio. Ma la situazione potrebbe cambiare dopo la trasmissione radio del Saviani e di Micaela. In qualche modo la chiacchierata dei due davanti al microfono farà scoprire tutti gli altarini e metterà in luce una verità a lungo taciuta. L’amore tra Silvia e Michele uscirà allo scoperto? Rosa intanto cercherà un confronto con padre Antoine.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.