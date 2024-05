Un Posto al Sole Anticipazioni 8 maggio 2024: Silvia e Michele di nuovo insieme!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che tra Silvia e Michele sboccerà di nuovo l'amore e stavolta nessuno li separerà. Ma come la prenderà Rossella?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 l’8 maggio 2024 alle ore 20.50, Silvia e Michele torneranno insieme. Dopo la puntata del programma radio del Saviani, gli altarini sono stati scoperti e la Graziani e il suo ex marito hanno rotto ogni indugio. I due prometteranno di non lasciarsi mai più ma del loro rinnovato amore cosa ne penserà Rossella? Intanto grazie al piano messo in atto da Lucia e da Eugenio, la talpa all’interno della polizia avrà le ore contate. Presto dovrà uscire allo scoperto ma l’esito sarà drammatico.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele rompe ogni indugio

Michele si è fatto da parte e questa sua decisione ha convinto Silvia che il suo ex non aveva più alcuna intenzione di avere un futuro con lei. Ma le cose si sono rivelate l’esatto opposto. Durante la trasmissione del Saviani e di Micaela, ogni altarino è stato scoperto e la verità è venuta a galla. Michele è ancora innamorato di Silvia e il sentimento è ricambiato. Insomma si è capito ed è stato chiaro a tutti, anche a Giancarlo, che i genitori di Rossella desiderano stare di nuovo insieme, alla luce del sole.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele tornano insieme

Silvia ha capito che Michele la ama ancora e che vorrebbe recuperare la distanza tra loro. La Graziani deciderà di lasciare Giancarlo e si scuserà con lui per averlo illuso. Il loro matrimonio non potrà mai essere celebrato, lei non lo ama più. Nel suo cuore c’è spazio e ci sarà spazio sempre e solo per il suo ex marito. I genitori di Rossella si riuniranno, felici di essersi finalmente ritrovati e prometteranno di non lasciarsi mai più. Ma come la prenderà Ross? Sarà contenta di rivederli insieme?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Il cerchio si stringe

Viola ha convinto Eugenio a fare indagini più approfondite sull'incidente di Diana. Nicotera ha accolto la richiesta dell’ex moglie e grazie al piano escogitato con Lucia, le cose si stanno mettendo molto male per la talpa in polizia. L’uomo che ha tentato di incastrare Damiano, finirà per essere stanato. Attenzione però al risvolto che avrà questa vicenda. Vi anticipiamo che i prossimi episodi ci porteranno a vivere un evento drammatico e molto pericoloso per qualcuno che non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi in mezzo a questa faccenda.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.