Un Posto al Sole Anticipazioni 6 maggio 2024: Michele si fa da parte. Silvia è sempre più confusa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele deciderà di allontanarsi da Silvia e di lasciarle il suo spazio mentre Rosa sceglierà di lasciare la sua casa per aiutare Damiano.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 6 maggio 2024, alle ore 20.50, Silvia si troverà ancora in difficoltà a causa di Giancarlo e della sua fretta di organizzare il matrimonio ma anche dall’atteggiamento freddo di Michele. Saviani, dopo un confronto con Todisco, deciderà di farsi da parte e di lasciare che la sua amata viva la sua vita serena. Intanto Rosa, per evitare altri guai, sceglierà di abbandonare la sua casa e lo comunicherà a Damiano. Con la Picariello fuori dallo stabile, Viola deciderà di chiedere a Eugenio una mano e pure Nunzio si batterà per difendere il Renda dalle accuse e per dimostrare la sua innocenza. Tutti saranno sempre più convinti che nella polizia ci sia una talpa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele si fa da parte

Silvia è in crisi. Giancarlo le ha chiesto di sposarlo e lei ha accettato. Peccato però che nel suo cuore non ci sia il suo fidanzato ma Michele. I due hanno già avuto modo di parlare della loro situazione e con la notifica del divorzio, appena arrivata, le cose tra loro si sono raffreddate, almeno apparentemente. Saviani, dopo l’ennesimo e ultimo confronto con Todisco, penserà di farsi da parte, definitivamente, lasciando però la Graziani senza parole ma soprattutto così tanto travolta dagli eventi e dalla fretta di convolare a nozze del suo compagno, da non riuscire a far emergere i suoi dubbi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola, Rosa e Nunzio al salvataggio di Damiano

Damiano è sotto accusa e la situazione sta diventando molto pericolosa. Per evitare altri problemi ma soprattutto per proteggerlo, Rosa sceglierà di lasciare il suo appartamento e di accettare l’aiuto di Giulia. Viola, con la Picariello fuori dal quartiere, potrà farsi avanti con Eugenio e chiedergli una mano per indagare meglio su chi possa essere la spia nella polizia. Anche Nunzio si muoverà per aiutare Renda e per dimostrare a tutti la sua innocenza. Riusciranno i tre, chi in un modo e chi in un altro, a impedire che Damiano sia incastrato o il loro intervento finirà per dare origine a una serie di eventi drammatici?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Damiano staneranno la talpa?

Nunzio e Damiano sono convinti che all’interno della squadra di polizia ci sia una talpa. Chiunque sia non solo ha messo in pericolo Diana ma ha anche fatto accusare il Renda. Eugenio sarà chiamato in causa per effettuare nuove indagini e per capire chi sia la persona che sta creando così tanto scompiglio. Le cose, ve lo anticipiamo, saranno destinate a complicarsi moltissimo e a pagarne le conseguenze sarà qualcuno che in questa storia non c’entra nulla.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.