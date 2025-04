Un Posto al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 maggio 2025: Guido si riavvicina a Mariella

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 5 al 9 maggio 2025. Negli episodi della Soap vedremo Guido sorprendere Mariella con un regalo.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 5 al 9 maggio 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Ferri e Guido sono ai ferri corti, mentre Elena accetta un incarico in radio con l'intento di dare spazio alle indagini di Michele, nonostante tutti i rischi del caso. Mentre Guido vorrebbe riavvicinarsi a Mariella, Luca è deciso a lasciare Giulia ma lei lo sorprende con una proposta inaspettata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 5 al 9 maggio 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 5 maggio 2025 a venerdì 9 maggio 2025.

Lunedì 5 maggio 2025

Il rapporto tra Gennaro e Ferri è sempre più teso ma non è il momento di lasciarsi andare, dato che ad aspettarli c’è la conferenza stampa, anche se Gagliotti minaccia il socio di interrompere i suoi spot sulla radio. Nel frattempo, intuendo che Jimmy e Matteo hanno barato usando qualche trucchetto per fare i compiti a casa, Viola ha un’idea. Samuel, invece, scopre che la sua permanenza nel seminterrato potrebbe essere ostacolata da Alberto Palladini, vero proprietario di casa.

Martedì 6 maggio 2025

Per capire se hanno veramente fatto loro i compiti a casa come richiesto, insospettita dall’atteggiamento di Jimmy, Viola decide di sottoporli ad una interrogazione a sorpresa. Nel frattempo, dopo la minaccia di Gennaro, Ferri è furioso ma deve rimanere concentrato, e così propone a Elena un’offerta di lavoro che nasconde un secondo fine. La festa della mamma, invece, è l’occasione perfetta per Guido per sorprendere Mariella, facendole un regalo speciale con l’aiuto di Lollo.

Mercoledì 7 maggio 2025

Guido vorrebbe riaprire il capitolo irrisolto con Mariella e la festa della mamma è l’occasione giusta per farlo, mentre Elena è pronta a utilizzare la radio per porre nuovamente l’attenzione su Michele, consapevole che così facendo sfiderà apertamente Ferri. Viola ha scoperto che i suoi alunni utilizzano l’IA e vorrebbe educarli sulla questione, ma Jimmy non è pronto a rinunciare alla scorciatoia quando si tratta di compiti di scuola.

Giovedì 8 maggio 2025

Luca vuole chiudere con Giulia, allontanandola prima di condannarla a rimanere al suo fianco con l’aggravarsi della malattia e così la invita a passare una giornata al mare. Mentre una proposta inaspettata della ragazza cambia tutto, Elena prende con decisione il suo nuovo incarico in radio, gestendo proprio il caso di Gennaro Gagliotti: così potrà dare nuova voce a Michele e alle sue indagini. Mentre tra Guido e Mariella c’è tensione, Salvatore si fa forza per aiutare l’amica a voltare pagina.

Venerdì 9 maggio 2025

Sostenuto da Gabriela, Samuel non vuole farsi carico degli affitti ingiusti mentre Serena scende in campo per placare la tensione tra le sorelle. Mentre Giulia sogna il matrimonio con Luca, anche se lui vuole ancora lasciarla, Michele ritrova la sua voce grazie a Elena, ma la sua strada si incrocia un’altra volta con quella di Agata, creando una situazione misteriosa ma anche una nuova opportunità.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.