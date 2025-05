Un Posto al Sole Anticipazioni 7 maggio 2025: Elena "tradisce" Roberto ed è pronta ad aiutare Michele!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 maggio 2025 vedremo che Elena potrebbe presto trasformarsi in una spina nel fianco per Roberto. La Giordano vorrà aiutare Michele a tornare a lavorare in radio. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Roberto ha sfoderato Elena come sua arma segreta per fermare Gagliotti ma la Giordano potrebbe rivelarsi una spina nel fianco per Ferri. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 7 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la figlia di Marina vorrà aiutare Michele a tornare a lavorare a Radio Golfo 99 e potrebbe sfruttare il suo fascino e la sua stessa presenza in azienda, per dare al Saviani l’opportunità di ritorno che cerca. Intanto, come era purtroppo prevedibile, Guido si troverà a gestire una nuova occasione con Mariella. La festa della mamma potrebbe riaprire un capitolo irrisolto con la sua ex e dichiarare apertamente la fine della sua relazione con Claudia. Intanto Viola cercherà di sensibilizzare o meglio di educare i suoi studenti all’uso consapevole dell’IA ma Jimmy continuerà a voler usare queste scorciatoie, preziose quando si tratta di finire i compiti velocemente.

Un Posto al Sole Anticipazioni puntata del 7 maggio 2025: Elena da arma segreta a spina nel fianco?

Roberto è corso ai ripari per frenare Gagliotti e ha pensato di usare il fascino di Elena per riuscire a tenere sotto controllo il suo nuovo socio. Al corrente del fatto che Gennaro sia rimasto totalmente affascinato dalla figlia di Marina, l’imprenditore ha pensato di offrirle un posto di lavoro alla Radio e di riuscire così ad avere l’aiuto che cerca. Ma le cose potrebbero trasformarsi presto da opportunità a grossi fastidi. Elena penserà di aiutare Michele, boicottato da Roberto e Gennaro, e di fargli riavere il suo posto da speaker. La Giordano si troverà sicuramente a scontrarsi con il compagno di sua madre, che non vorrà e non potrà permettere a Saviani di tornare in radio.

Un Posto al Sole: Una nuova opportunità per Guido

La festa della mamma si sta avvicinando e per Guido potrebbero esserci grandi opportunità per risolvere quelle situazioni irrisolte con Mariella. È ormai chiaro che il Del Bue sente nostalgia della vita passata insieme alla compagna e a suo figlio e una festa così tanto significativa gli darà l’occasione per mettere in chiaro delle cose che con l’arrivo di Claudia e l’inizio della sua relazione con lei, sono rimaste in sospeso. C’è da chiedersi se questi momenti in famiglia non gli diano la conferma di voler tornare indietro sui suoi passi e se non lo portino, alla fine, ad allontanarsi dalla Costa, che si è già largamente stufata di dovergli stare dietro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy non sente ragioni, Viola non ha presa su di lui

Viola ha scoperto che Jimmy e Matteo hanno imbrogliato e ha deciso di dare una lezione ai suoi alunni ma soprattutto sente di dover spiegare ai ragazzi l’importanza del buon utilizzo della tecnologia. La professoressa cercherà di far capire ai suoi ragazzi che usare l’intelligenza artificiale ha dei pro e dei contro. Sì perché è sicuramente uno strumento utile e vantaggioso ma è necessario saperlo usare e non permettersi di farne un uso sbagliato o persino malevolo. Purtroppo però, nonostante il suo impegno, Viola non riuscirà a convincere Jimmy, che continuerà a pensare di voler usare l’IA per velocizzare i suoi compiti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 maggio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.