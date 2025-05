Un Posto al Sole Anticipazioni 9 maggio 2025: Giulia ha le idee chiare, vuole risposarsi! VIDEO

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 maggio 2025 vedremo che Giulia vorrà sposarsi al più presto ma Luca non vorrà tornare indietro sui suoi passi. Chi la spunterà? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3, con Video Riassunto.

Giulia non vuole lasciare solo Luca e anzi vuole rendere il loro rapporto ancora più stretto. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la Poggi tornare alla carica con la proposta di convolare presto a nozze e non vorrà rinunciarvi. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Luca continuerà a non voler essere un peso e sarà determinato a seguire la propria strada. Intanto Samuel, sostenuto da Gabriela, si rifiuterà di cedere alle richieste di Alberto e di pagare un affitto che non è suo mentre Serena dovrà mettere una toppa agli ultimi guai combinati dalle sue sorelle. Michele sarà pronto a incontrare nuovamente Agata, deciso a scoprire qualcosa in più sulla misteriosa donna.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata del 9 maggio 2025: Giulia vuole sposarsi al più presto

Giulia ha spiazzato Luca con una proposta inaspettata. La Poggi vuole sposarsi e vuole farlo al più presto. La madre di Niko non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo amato né ora né mai, neanche quando la sua malattia peggiorerà lasciandolo, purtroppo, l’ombra di se stesso. Ma per poter intervenire durante i periodi più brutti, è necessario rendere il loro rapporto ancora più stretto. Per questo ha pensato di diventare marito e moglie e nella puntata di Un Posto al Sole del 9 maggio 2025, la vedremo fantasticare su questo evento, che lei vorrà realizzare il più presto possibile. Luca sarà invece più che mai deciso a impedirle di sacrificarsi per lui e non vorrà tornare indietro sulle sue decisioni, che lo hanno portato a scrivere le sue ultime volontà e a chiedere aiuto a persone esterne alla sua famiglia.

Un Posto al Sole: Samuel non ci sta, non pagherà nessun affitto ad Alberto

Samuel si è trovato ad affrontare Alberto, deciso ad avere da lui l’affitto dell’appartamento delle gemelle, in cui lui si è trasferito durante l’assenza di Micaela e Manuela. L’avvocato vuole i suoi soldi ma il Piccirillo, sostenuto da Gabriela, si rifiuterà di pagare qualcosa che non spetta a lui. Chi la spunterà tra i due? Intanto Serena, tornata da Torino, dovrà risolvere i guai lasciati dalle sue sorelle e non sarà facile mettere una toppa su tutto e forse dovrà aspettare che Manuela e Micaela ritornino a Napoli per fare fronte a dei problemi non voluti e soprattutto non causati da lei.

Michele pronto a incontrare Agata nella puntata di Un Posto al Sole

Elena vuole aiutare Michele a tornare in Radio e forse riuscirà in questa missione impossibile. La Giordano dovrà vincere la ritrosia di Roberto e di Gennaro ma potrebbe davvero riuscirci. Nel frattempo, Saviani si preparerà a incontrare Agata. Il giornalista spererà di avere finalmente una spiegazione su chi sia questa misteriosa donna, in grado di entrare nei suoi sogni e a presentarsi da lui in momenti di difficoltà come quelli che ha vissuto. Quale sarà la verità dietro al mistero? Lo scopriremo molto presto!

