Un Posto al Sole Anticipazioni 8 maggio 2025: Giulia spiazza Luca con una proposta inaspettata. Nozze in vista?

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 maggio 2025 su Rai3. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Giulia lascerà Luca senza parole con una proposta inattesa!

Luca è più che mai deciso a non essere un peso per Giulia ma i suoi piani potrebbero non seguire l’iter da lui previsto. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo il De Santis in difficoltà con una proposta della Poggi, che vorrà dare una svolta al loro rapporto. Intanto Elena si troverà a gestire Gennaro in Radio ma vorrà dare un’occasione a Michele affinché possa riavere un lavoro nel posto del suo cuore. Intanto l’atteggiamento di Guido comincerà a turbare Mariella. I due si troveranno ad affrontare delle situazioni molto confuse e Sasà tenterà di aiutare la sua amica a dimenticare il suo ex e a non permettergli di metterla di nuovo in crisi.

Un Posto al Sole: Elena continua ad aiutare Michele

Elena ha tradito Roberto o meglio sta cominciando a trasformarsi da arma segreta a spina nel fianco. La figlia di Marina si renderà utile a fermare Gennaro Gagliotti e a impedirgli di fare dei danni ma soprattutto tenterà di rabbonirlo per evitare di fargli mettere in pratica le minacce fatte a Ferri. Elena però vorrà aiutare Michele e non vorrà che continui a rimanere lontano da Radio Golfo 99, che il Saviani ha gestito per anni e ha contribuito a renderla prestigiosa in città. La madre di Alice cercherà di trovare una nuova opportunità lavorativa per il giornalista, in modo tale che lui possa riprendersi il suo spazio. Ma dovrà scontrarsi sia con Roberto che con Gennaro, che hanno boicottato lo speaker e gli hanno reso la vita molto difficile.

Giulia sconvolge Luca nella puntata di Un Posto al Sole dell’8 maggio 2025

Luca ha preso la sua decisione e stavolta sembra deciso a non tornare indietro sui suoi passi. Dopo aver visto Michele bisognoso d’aiuto e in parte dipendente dal sostegno di Silvia, ha cominciato a temere di fare quella stessa fine, in modo più drammatico, quando la sua malattia lo renderà incapace di intendere e di volere. Per questo ha deciso di rivolgersi a qualcuno che possa dargli una mano quando sarà arrivato il momento e ha messo per iscritto le sue ultime volontà. Il medico vorrà lasciare Giulia totalmente libera di vivere senza pensieri e per dimostrarle di tenere alla sua serenità, organizzerà una serata di svago al mare. Ma la madre di Niko, che ha ormai capito a che gioco sta giocando il suo compagno, ha già deciso come comportarsi e sconvolgerà Luca con una proposta inaspettata: vuole sposarsi!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella sempre più confusi!

Guido ha cominciato a sentire una strana nostalgia per Mariella e questo lo sta portando a prendere le distanze da Claudia, infastidita dal suo atteggiamento e spaventata che tra loro le cose non stiano andando come lei vorrebbe. La Costa ha compreso che il suo compagno è ancora troppo legato al suo passato e ha cominciato a sospettare che possa persino essere ancora innamorato dell’ex moglie. E in effetti la preparazione della festa della mamma e il suo festeggiamento porteranno Guido e Mariella a ritrovarsi in una situazione di stallo molto confusa. Preoccupato che la sua amica possa soffrirne più del dovuto, Sasà cercherà di aiutarla a dimenticare il vigile, che l’ha fatta parecchio soffrire.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.