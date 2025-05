Un Posto al Sole Anticipazioni 5 maggio 2025: Gennaro gela Ferri con una terribile minaccia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 maggio 2025 su Rai3. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Gennaro tornerà a infastidire Roberto con una terribile minaccia!

Nuovi problemi in vista per Roberto. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Gagliotti scatenato più che mai. Dopo la disastrosa conferenza stampa e ormai certo che Ferri lo abbia incastrato, Gennaro minaccerà l’imprenditore di metterlo nei guai, interrompendo immediatamente gli spot pubblicitari su Radio Golfo 99. Roberto riuscirà a impedirglielo? Intanto Viola comincerà a sospettare che l’ottimo rendimento scolastico di Jimmy e Matteo nasconda qualcosa e che i due ragazzini stiano usando dei trucchetti. Samuel scoprirà che il suo trasferimento nel seminterrato, nell’appartamento delle gemelle, potrebbe essere presto ostacolato da Alberto.

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 maggio 2025: Roberto nei guai!

Gennaro ha perso il controllo e tornerà a diventare una grande minaccia sia per la sua famiglia che per Ferri e Marina. Gagliotti si è convinto che Roberto lo abbia ingannato e che abbia sostenuto la sua entrata in società nascondendo i reali problemi dei Cantieri. Il fratello di Vinicio sarà pronto a vendicarsi di lui e dopo la conferenza stampa disastrosa, avvenuta dopo l’altrettanto folle serata di beneficenza, minaccerà il suo nuovo socio di lasciarlo a gambe all’aria, eliminando qualsiasi tipo di spot da Radio Golfo 99. Ferri rimarrà senza parole, spaventato dalla prospettiva di dover correre ai ripari un’altra volta, reinventandosi completamente. In lui si farà largo una soluzione ma avrà bisogno dell’aiuto di qualcuno molto vicino a lui.

Un Posto al Sole: Viola capisce tutto!

Jimmy ha trovato un modo per sbrigare i suoi compiti in modo veloce e senza dover ricorrere all’aiuto di nessuno. In lui si è fatto largo il motto “minimo sforzo, massima resa” dopo aver scoperto che Matteo, il suo compagno di classe, ha trovato un’applicazione di intelligenza artificiale, che lo sta aiutando a svolgere i compiti senza alcuno sforzo. Il giovane Poggi ha cominciato a usarla, mettendo a rischio la sua amicizia con Camillo, deluso dall’atteggiamento poco pulito dell’amico. Sino a ora Jimmy l’ha fatta franca ma Viola comincerà a intuire che c'è qualcosa di losco nell’improvviso ottimo rendimento scolastico dei suoi due alunni. La Bruni deciderà di testare i suoi sospetti e di prendere in castagna i due imbroglioni.

Samuel nei guai! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Samuel ha vinto la sfida con Nunzio e si è trasferito nell’appartamentino seminterrato delle gemelle. Il Piccirillo è molto contento di questo risultato e spera di poter avere la sua privacy ancora per molto. Ma le cose potrebbero presto diventare più complicate del previsto. Sì perché si renderà conto che Alberto Palladini, il vero proprietario del locale, non è per nulla contento di questo subaffitto, avvenuto alle sue spalle. L’avvocato si metterà in mezzo e per Samuel sarà di nuovo una dura lotta per la sua indipendenza. Dovrà tornare a vivere con il Cammarota?

