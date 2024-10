Un Posto al Sole Anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2024: Rossella accusata dal primario, la situazione è gravissima

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 4 all’8 novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 4 all’8 novembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 4 all’8 novembre 2024 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 4 novembre 2024

Don Antoine vuole mettere in atto il suo piano ma non ottiene proprio l’effetto che avrebbe sperato. Giulia e Luca si dedicano completamente al Centro Ascolto, mentre Luisa non si ferma e continua a diffondere pettegolezzi infondati sul loro conto. Per Rossella arriva l’ennesima delusione lavorativa quando il primario le chiede di rimettere in discussione le sue priorità. Nel frattempo, la convivenza tra Guido e Cotugno si rivela molto più complicata del previsto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 4 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 5 novembre 2024

Giulia si dedica anima e corpo per far funzionare perfettamente gli ambulatori del Centro Ascolto, chiedendo anche l’aiuto di Don Antoine, mentre la guerra tra Luisa e Rosa non accenna a fermarsi, dal momento che la prima decide di vendicarsi su una persona molto cara a Rosa. Rossella sta vivendo un nuovo momento di crisi che la porta a prendere una decisione davvero impensata, mentre Mariella riesce a farsi valere su Guido. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 6 novembre 2024

Luca vuole lasciare il lavoro al Centro Ascolto e quando Rosa lo viene a scoprire è sinceramente sorpresa, soprattutto perché lui le fa intendere di essere stato coinvolto nella vendetta di Luisa. Mentre Roberto accetta la proposta di Marina e si prepara per la sua prima seduta dallo psicologo. Per Alice è il momento di un piacevole incontro mentre Guido riesce finalmente a guardare in modo critico i propri errori. Questo lo porterà a cambiare atteggiamento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 7 novembre 2024

Rossella è pronta a tutto per portare avanti la sua specializzazione con il primario e si convince che la brutta impressione avuta sia frutto della sua fantasia. Rosa e Luisa raggiungono il punto di non ritorno e, anche quando Rosa sembra avere la meglio, resta alta la preoccupazione per gli altri coinvolti nella faccenda compreso don Antoine e la fine del Centro Sociale. Alice trascorre un’ottima giornata in radio e le viene in mente un’idea da proporre a Roberto che difficilmente potrebbe dirle di no. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 7 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 8 novembre 2024

Rossella e il primario hanno uno scontro durissimo e lui l’accusa di averle rivolto insinuazioni false, portando la ragazza ad avere un forte crollo emotivo con Nunzio. Roberto si è lasciato convincere da Alice: potrà fare uno stage in radio. Ma questa decisione irrita Filippo che si vede scavallato dall’autorità che gli spetta. Micaela, invece, è sempre più indispettita dalla vicinanza tra Samuel e Manuela, e vuole rispondere alla questione a suo modo. La ragazza è realmente gelosa oppure si tratta di una semplice questione di orgoglio? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole dell’8 novembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.