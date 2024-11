Un Posto al Sole Anticipazioni 5 novembre 2024: Mariella si prende una piccola rivincita su Guido!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Mariella si prenderà una rivincita piccola ma soddisfacente su Guido.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 5 novembre 2024, alle ore 20.50, Mariella si prenderà una piccola rivincita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri non ne potrà più dell’atteggiamento di Guido e grazie a un contrattempo, riuscirà a dirgli esattamente quello che pensa e a farsi per la prima volta ascoltare senza ribattere. Per la vigilessa sarà davvero un momento importante. Intanto Giulia continuerà a rafforzare le attività del Centro d’Ascolto e Don Antoine le darà una mano mentre tra Luisa e Rosa le cose andranno sempre peggio. La nemica della Picariello penserà di colpire qualcun altro e di prendersi la sua vendetta contro la mamma di Manuel puntando contro qualcuno di molto più importante. Intanto Rossella, dopo un altro errore in ospedale, prenderà una decisione sofferta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 5 novembre 2024

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella si prende una piccola rivincita su Guido

La convivenza tra Cotugno e Guido sta diventando problematica e il Del Bue continuerà a fare i capricci. Stavolta però avrà pan per focaccia. Sì perché Mariella, dopo mesi, si prenderà una piccola ma soddisfacente rivincita su di lui. L’Altieri farà sentire la sua voce e farà valere i suoi pensieri e le sue opinioni, non lasciandosi abbindolare dall’ex marito e dalle sue suppliche. La vigilessa farà impallidire il suo ex e lo farà pure vergognare. I due avranno presto un nuovo confronto e stavolta le cose saranno molto diverse tra loro, finalmente più distese.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Si intensifica la guerra tra Rosa e Luisa

La guerra tra Rosa e Luisa continuerà e diventerà ancora più seria. La nemica della Picariello deciderà di prendersi la sua vendetta puntando a qualcuno di inaspettato e più importante, almeno nel quartiere. Chi sarà il suo nuovo obiettivo ma soprattutto cosa avrà in mente? Intanto Giulia proseguirà con le sue attività ambulatoriali del Centro di Ascolto e Don Antoine le darà una mano. I due però potrebbero presto trovarsi in gravi difficoltà a causa della cattiveria di Luisa. Le cose potrebbero diventare ingestibili e mettere tutti in una brutta posizione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella prende una decisione durissima

Rossella ha rimesso tutto in discussione. La Graziani si è resa conto che non può più continuare così e un altro errore in ospedale le costerà molto caro. La ragazza si è resa conto che il percorso che lei ha scelto non è quello che fa per lei e potrebbe trovarsi a dover rivedere tutta la sua vita. Si troverà quindi costretta a prendere una decisione durissima e che la farà soffrire moltissimo. Ma quando sembrerà tutto perduto, qualcosa potrebbe cominciare a cambiare. Possibile che Ross si sia sbagliata e che si sia solo lasciata suggestionare per quanto riguarda il primario?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.