Un Posto al Sole Anticipazioni 8 novembre 2024: Rossella crolla e succede l'impensabile con Nunzio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda l’8 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rossella avrà un duro scontro con il primario. Il dottore l’accuserà di avergli rivolto insinuazioni terribili e senza senso. Ross avrà un crollo e si sfogherà con Nunzio. Tra i due succederà qualcosa di inaspettato… almeno per loro due. Intanto Alice sarà sempre più intrigata da una nuova conoscenza e Roberto continuerà a insistere con Michele e Filippo perché la ragazza faccia uno stage a Radio Golfo 99 e si troverà a scavalcare entrambi. Micaela, notando la vicinanza tra Samuel e Manuela, farà una mossa che suonerà come un atto di pura gelosia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella ha un crollo e tra lei e Nunzio accade l’inaspettato

Rossella ha cercato di concentrarsi sulla sua specializzazione e sul suo lavoro ma purtroppo gli eventi rischieranno di schiacciarla. Ross avrà un duro confronto con il primario, che l’accuserà di averle rivolto delle accuse infondate e molto pericolose. Il dottore sarà una furia e la Graziani avrà un crollo nervoso, spaventata di aver perso ormai tutto. Nunzio sarà là ad aiutarla e tra i due succederà qualcosa di imprevedibile… almeno per loro due. Che conseguenze avrà quello che accadrà tra loro? Capiranno finalmente che il loro rapporto non può fermarsi a una semplice amicizia?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto di nuovo ai ferri corti con Filippo

Alice ha fatto a Roberto una proposta che lui non ha potuto rifiutare. La ragazza gli ha chiesto di poter lavorare in radio e Ferri ha accettato di darle uno stage. Il manager non ha però tenuto per nulla conto dell’opinione di suo figlio Filippo, che scavalcherà come nulla fosse ancora una volta. La tensione tra padre e figlio crescerà mentre la nipotina di Marina continuerà a essere intrigata da una nuova conoscenza. Alice deciderà di rimanere a Napoli per più tempo o addirittura in pianta stabile?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela è gelosa di Samuel?

Manuela e Samuel continueranno ad andare molto d’accordo e tra loro crescerà la vicinanza. I due ragazzi, che ora lavorano a Il Vulcano insieme, sembreranno stare proprio bene tra loro e la cosa non parrà piacere a Micaela. La Cirillo, che ha già mostrato segni di fastidio nel vedere la gemella così in sintonia con il suo ex, farà la sua contromossa ma non sarà chiaro se sarà davvero un gesto di gelosia oppure se si tratterà solo di un impeto di orgoglio, infastidita dal fatto che il suo ex si stia concentrando su sua sorella e non si strugga più d’amore per lei.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.