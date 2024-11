Un Posto al Sole Anticipazioni 6 novembre 2024: Guido si pente dei suoi errori e fa un passo in avanti con Mariella

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Guido comincerà a dare segni di distensione a Mariella mentre Roberto affronterà la sua prima seduta dallo psicoterapeuta.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 6 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Guido comincerà a capire i suoi errori e a voler fare ammenda. Il Del Bue si sentirà in colpa per come si è comportato e dopo aver visto Mariella determinata a far sentire la sua voce e a non farsi abbindolare di nuovo, comincerà a dare all’Altieri segni di distensione e di desiderio di fare pace. Rosa invece scoprirà che Luca intende lasciare il suo lavoro al Centro di Ascolto e capirà che il medico deve aver subito pressioni da parte di Luisa, determinata a prendersi la sua vendetta. Roberto affronterà la sua prima seduta dallo psicologo mentre Alice farà un piacevole incontro, che potrebbe rendere il suo soggiorno a Napoli più lungo del previsto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido fa ammenda e cerca di riavvicinarsi a Mariella

Mariella si è presa una piccola rivincita su Guido. L’Altieri non si è lasciata abbindolare dall’ex compagno e ha alzato la testa, facendo sentire la sua voce e dicendone quattro al padre di suo figlio, che si è approfittato della sua bontà fin troppo. L’atteggiamento della vigilessa farà colpo sul Del Bue. Guido comincerà a pensare che il suo comportamento non sia più giusto e che debba cominciare a fare ammenda dei suoi errori. Rifletterà a lungo e comprenderà di dover cominciare a cambiare e di doversi riavvicinare all’ex per la serenità del loro Lollo. Per questo le farà capire di voler tornare a parlare serenamente con lei e a voler sotterrare l’ascia di guerra tra loro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa scopre che Luisa ha preso di mira Luca

Rosa deve continuare a guardarsi le spalle da Luisa, decisa più che mai a liberarsi della Picariello. Non riuscendo a trovare un motivo per cui screditare la mamma di Manuel, la donna ha preso di mira Luca, cominciando a screditarlo. Il De Santis, già particolarmente provato dall’aver dovuto lasciare il suo lavoro all’ospedale, per via della sua malattia, inizierà a pensare di abbandonare il Centro di Ascolto. Rosa, capito cosa è successo al dottore, cercherà di fargli cambiare idea ma soprattutto di fermare la malefica Luisa, che sta proprio esagerando.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto comincia la sua psicoterapia

Marina ha imposto a Roberto un ultimatum. La Giordano è disposta a ricucire il loro rapporto e a salvare il loro matrimonio ma Ferri dovrà cominciare un percorso di psicoterapia. Roberto ha accettato di fare questo passo per la sua amata e nella puntata di Un Posto al Sole del 6 novembre 2024, lo vedremo affrontare la prima seduta. Marina ne sarà ovviamente contenta ma il percorso sarà ancora lungo e probabilmente tortuoso. Intanto Alice farà un incontro inaspettato e piacevole, che potrebbe convincerla a rimanere a Napoli per più tempo di quanto avesse inizialmente stabilito.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.