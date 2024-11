Un Posto al Sole Anticipazioni 7 novembre 2024: Alice fa una proposta a Ferri che lui non può rifiutare!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 novembre 2024 su Rai3 vedremo che Alice proporrà a Roberto di lavorare alla radio e Ferri non potrà dirle di no. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alice farà una proposta inaspettata a Roberto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la nipotina di Marina chiederà a Ferri di poter lavorare in radio e il manager non potrà dirle di no, anzi accoglierà con entusiasmo questa richiesta. Intanto Rossella tornerà a volersi concentrare sulla sua specializzazione e sul suo lavoro con il primario, mettendo da parte le brutte sensazioni che ha avuto su di lui. Purtroppo le cose non andranno come spera. Rosa invece affronterà Luisa e sembrerà avere la meglio su di lei. Ma la tensione tra le due rimarrà altissima e molto pericolosa. Don Antoine e il Centro d’Ascolto potrebbero pagarne le conseguenze.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice fa un’allettante proposta a Roberto

Roberto è deciso a dimostrare a Marina di saper cambiare e di poter diventare un uomo diverso, libero dalle ossessioni che hanno rischiato di rovinare il loro matrimonio. Il manager ha accettato di farsi seguire da uno psicologo e si è recato a fare la prima seduta. Il padre di Filippo è determinato a fare di tutto per rendere felice sua moglie e per superare i loro problemi, per questo sentirà di dover dire immediatamente sì a una proposta che Alice gli farà durante una visita a Radio Golfo 99. La ragazza chiederà al nonno acquisito di poter lavorare nell’emittente e Roberto non saprà dirle di no. Peccato però che non chiederà né a suo figlio né a Michele se siano d’accordo con questa novità e imporrà la giovane come nuova stagista.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella cerca di rialzarsi ma…

Rossella ha rimesso tutto in discussione ma ripresa la sua calma, è tornata a concentrarsi sulla sua specializzazione e sul suo lavoro con il primario. Ross dovrà però anche superare la brutta sensazione provata durante una delle serate passate a lavorare gomito a gomito con il suo capo. La Graziani ha avuto il brutto presentimento di non essere stata scelta per il suo valore sul campo ma per altri interessi che non c’entrano nulla con la sua professione. La cosa l’ha resa nervosa e l’ha portata a compiere degli errori ma soprattutto a trascurare pazienti come Diana e a far innervosire Nunzio, all’oscuro di quello che sta passando la sua amica.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa ha la meglio su Luisa, per ora

Rosa ha scoperto che Luisa ha screditato Luca, portandolo a pensare di lasciare il suo lavoro al Centro di ascolto. La Picariello non può più permettere alla sua nemica di seminare così tanto il panico e deciderà di affrontarla faccia a faccia. Lo scontro tra le due vedrà vittoriosa la mamma di Manuel, almeno per ora, ma la situazione rimarrà molto tesa e sia Don Antoine che la stessa associazione di Giulia potrebbero presto pagarne le conseguenze più gravi. Il quartiere sembra infatti essere diventato completamente ostile a entrambi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.