Un Posto al Sole Anticipazioni 4 novembre 2024: Rossella rimette tutto in discussione! Per la Graziani tutto si complica?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo che Rossella metterà in discussione tutte le sue certezze. Che cosa succederà nella sua vita?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 4 novembre 2024, alle ore 20.50, Rossella avrà una brutta delusione sul lavoro e si troverà in difficoltà con il primario. Disperata per quello che è successo, comincerà a rimettere in discussione tutte le sue scelte e le sue priorità. Intanto la convivenza tra Guido e Cotugno, a casa di quest’ultimo, si rivela piuttosto problematica e un altro guaio rischia di rompere definitivamente i loro accordi, già fragili. Le parole Padre Antoine durante il sermone non sortiranno l’effetto sperato. Giulia e Luca cercando di dare una mano continuando con la loro opera al Centro di Ascolto mentre Luisa, insoddisfatta, sobilla tutto il quartiere contro di loro con illazioni terribili.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella mette tutto in discussione

Non è di sicuro un buon momento per Rossella. La Graziani ha rischiato la carriera a causa di un errore e sembra destinata a fare un altro passo falso con il primario. In difficoltà e particolarmente disturbata da come si stanno mettendo le cose in ospedale e nella sua specializzazione, la dottoressa comincerà a mettere in discussione le sue scelte e le sue priorità. Ma cosa succederà di tanto grave da rischiare di far crollare le certezze della figlia di Silvia e a farle pensare di mollare tutto e di ricominciare magari da un’altra parte? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci parlano di una grossa delusione lavorativa e potremmo pensare che Ross sbagli qualche diagnosi o che peggio qualcosa la porti a capire di non aver preso l’indirizzo giusto per la sua vita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Cotugno ai ferri corti

Guido ha accettato la proposta di Cotugno di andare a vivere a casa sua. Il Del Bue ha ritenuto comodo andare ad abitare con il suo collega ma si renderà conto che le sue remore iniziali erano più che giustificate. I due uomini dovranno affrontare delle situazioni spiacevoli e difficili, che porteranno a far vacillare pericolosamente gli accordi, già fragili, presi prima di cominciare questa inaspettata convivenza. L’ex compagno di Mariella cercherà di trovare una soluzione ma non si avvarrà del modo più giusto per risolvere i suoi problemi e stavolta si troverà a subire una dura e meritata lezione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Luisa scatenata più che mai

Rosa ha rivelato a Don Antoine quello che la gente dice di loro e il parroco ha deciso di agire per fermare le malelingue. Il sacerdote parlerà durante la messa ma il suo sermone non servirà a nulla e non sortirà l’effetto sperato. Giulia e Luca continueranno con il loro infaticabile lavoro al Centro di Ascolto, nella speranza di dare una mano ma si troveranno a dover affrontare l’ira, sempre più feroce, di Luisa, che scatenerà tutto il quartiere contro di loro, con illazioni e bugie terribili e piene di odio. La situazione diventerà davvero molto pesante.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 novembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.