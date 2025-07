Un Posto al Sole Anticipazioni dal 4 all’8 agosto 2025: Marina fa la sua mossa contro Gennaro

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 4 all’8 agosto 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 4 all’8 agosto 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole: Video Riassunto puntate dal 4 all'8 agosto 2025

Prima di scoprire le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap, ecco il video riassunto delle puntate di Un Posto al Sole dal 4 all'8 agosto 2025.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 4 all'8 agosto 2025

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadràdal 4 all’8 agosto 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025.

Lunedì 4 agosto 2025

Gianluca continua a vagare per la città, provato dal dolore, fino a che incontra qualcuno che lo riconosce e rimane sconvolto dalle sue condizioni: chi lo ha ridotto così e perché si nasconde? Nel frattempo, Mariella accetta una proposta di Guido sull’estate, ma Serena la fa ragionare: la sua decisone è stata troppo affrettata. Raffaele è molto turbato dall’atteggiamento del cognato.

Martedì 5 agosto 2025

Rosa è felice dell’arrivo di Clara a Napoli, mentre Rossella è alle prese con una situazione delicata ovvero nascondere la presenza di Gianluca in città senza potersi sfogare con Luca. Mentre il destino potrebbe essere a favore della ragazza, Antonio prenderà malissimo gli improvvisi cambiamenti nei progetti per le vacanze, ma grazie a Raffaele e alla famiglia riuscirà a sentirsi nuovamente sereno.

Mercoledì 6 agosto 2025

Mentre Ferri è in difficoltà non riuscendo a contenere l’atteggiamento arrogante di Gennaro, Marina spera di aver trovato una preziosa alleata in Antonietta. Gianluca, dopo aver detto una bugia che ha scosso molto Luca, confessa finalmente di trovarsi a Napoli. Serena, invece, è preoccupata che Micaela resti sola durante le vacanze e le propone di raggiungerla a Maratea ricevendo una risposta inaspettata.

Giovedì 7 agosto 2025

Mentre Viola si prepara ad accompagnare Eugenio a Milano, Rosa è pronta a partire con Pino e Damiano è ancora molto ferito dalla situazione, al punto di commettere un gesto rischioso nei confronti della sua ex. Gianluca, giunto a Napoli in condizioni precarie, racconta a Giulia e Luca quello che gli è successo. Nel frattempo, Marina mostra ad Antonietta le prove fotografiche del tradimento di Gennaro sperando così da avere la donna dalla sua parte.

Venerdì 9 agosto 2025

Ignaro di tutto, Gennaro flirta con Maddalena mentre Antonietta inizia a fidarsi di Marina e lo tiene sott’occhio. Gianluca soffre per la lontananza da Alberto mentre Rosa è pronta a partire con Pino, anche se il bacio con Damiano la turba. Silvia e Michele si preparano per le vacanze ma il giornalista si sente ancora in colpa nei confronti di Agata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.