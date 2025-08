Un Posto al Sole Anticipazioni 4 agosto 2025: Gianluca è tornato ma qualcosa non va!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 4 agosto 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Gianluca di nuovo a Napoli ma malconcio. Cosa gli sarà successo?

Ve lo avevamo anticipato ed ecco, è arrivato il momento del ritorno di Gianluca. Rivedremo il giovane Palladini nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 agosto 2025, alle ore 20.50 su Rai3 ma purtroppo non lo troveremo in buone condizioni. Il ragazzo vagherà per la città con un labbro insanguinato e visibilmente dolorante. Sarà così che lo troverà qualcuno a lui legato, che deciderà di aiutarlo e di tenere, per il momento, nascosto il suo ritorno. Intanto Mariella accetterà la proposta estiva di Guido ma Serena, preoccupata per lei, cercherà di farla ragionare e le farà capire che ha preso una decisione un po’ troppo affrettata. Raffaele si renderà conto che Renato ha un comportamento strano, sempre più enigmatico. Cosa avrà in mente?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gianluca è di nuovo a Napoli… ma malconcio

Vi avevamo già anticipato del ritorno di Gianluca a Napoli e di un evento che ci avrebbe fatto preoccupare, e tanto, per lui. È arrivato il momento di scoprire perché il giovane Palladini sia ancora in città e in realtà ci chiediamo se abbia mai davvero fatto ritorno a Siena o se sia rimasto a Napoli, nascosto da qualche parte. Quel che è certo è che vedremo il ragazzo malconcio, con un labbro insanguinato, mentre vaga per la città alla ricerca di aiuto. Il caso anzi la fortuna vorrà che qualcuno a lui molto caro lo trovi e gli presti immediato soccorso ma sarà anche la persona che comincerà a fargli delle domande, per scoprire chi lo abbia conciato in questo modo. Quale sarà la verità dietro a tutto questo?

Un Posto al Sole: Serena mette in guardia Mariella

Mariella e Guido sono stati insieme ma dopo il momento di intimità è apparso immediatamente chiaro che i due abbiano delle idee molto diverse su come debba andare il loro rapporto e su quale futuro li aspetti. L’Altieri è rimasta molto delusa da come si sono messe le cose ma ciononostante ha deciso di accettare la proposta estiva dell’ex marito. Serena dovrà intervenire. Preoccupata che la sua amica finisca per avere di nuovo il cuore spezzato, e stavolta senza possibilità di ricucire i pezzi, tenterà di farla ragione e le farà capire di aver preso una decisione un po’ troppo affrettata. Mariella riuscirà a rimettersi velocemente in sesto?

Raffaele preoccupato per Renato, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Raffaele e Renato hanno preso le distanze l’uno dall’altro dopo un banale litigio. Giordano sta cercando di recuperare ma non sarà semplice convincere Poggi a dargli ascolto. Il padre di Diego dovrà faticare tantissimo e dovrà combattere persino con l’intelligenza artificiale. Renato si è appassionato a questa tecnologia e ha cominciato a usarla senza sosta. Il suo atteggiamento, da quel momento, è cambiato ed è diventato sempre più enigmatico. Questo farà preoccupare Raffaele, che tenterà di capire cosa gli sia successo.

