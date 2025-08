Un Posto al Sole Anticipazioni 5 agosto 2025: Rossella è costretta a mentire per proteggere Gianluca

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 agosto 2025 su Rai3 vedremo Rossella costretta a nascondere Gianluca da Luca... e Alberto. Ma il destino avrà in serbo altro per lei e per il giovane Palladini. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Il ritorno inaspettato di Gianluca ha messo Rossella in difficoltà. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 agosto 2025 su Rai3, alle ore 20.50, la Graziani cercherà di occuparsi del Palladini senza che nessuno lo scopra ma le anticipazioni ci rivelano che per lei non sarà per nulla facile mentire a Luca. Ma le cose potrebbero volgere inaspettatamente a suo favore. Intanto Rosa sarà felicissima dell’arrivo di Clara a Napoli mentre Antonio non sopporterà tutti i cambiamenti che la sua estate sta subendo per via di quanto sta accadendo – senza che lui lo sappia – a suo padre. Raffaele riuscirà a distrarlo e a fargli tornare il sorriso. Ma ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 agosto 2025: Rossella deve mentire per proteggere Gianluca

Gianluca è di nuovo a Napoli ma gli è successo qualcosa di grave. Il ragazzo vagava malconcio per la città ed è chiaro che qualcuno lo abbia malmenato. A soccorrerlo è stata Rossella, che lo ha aiutato e medicato. La dottoressa si troverà molto in difficoltà. Gianluca le ha chiesto di non dire nulla sul suo ritorno e di non farlo sapere soprattutto a Luca e a suo padre. Ross si troverà a mentire al De Santis e la cosa non le farà per nulla piacere ma dovrà farlo per non tradire la fiducia del suo amico. Ma il destino, per sua fortuna, giocherà a suo favore.

Rosa pronta a rivedere Clara in Un Posto al Sole

In occasione delle vacanze estive Clara ha deciso di ritornare a Napoli. Rosa avrà così modo di rivedere la sua amica ma anche i suoi nipotini e sarà molto felice. La Picariello non vedrà l’ora di passare del tempo con la sua confidente più stretta, a cui potrà raccontare del suo nuovo lavoro come badante di Luca ma anche del viaggio che lei e Pino stanno per fare. Il ritorno della Curcio, stavolta, sarà portatore di buone notizie e, come successo in passato, riserverà sorprese amare per qualcuno. Di certo con Federico in città e quando Gianluca uscirà allo scoperto – perché capiterà – permetterà ai figli di Alberto di conoscersi.

Un Posto al Sole: Raffaele fa tornare il sorriso ad Antonio

Viola ed Eugenio stanno per partire per Milano e hanno raccontato ad Antonio una piccola bugia per non farlo preoccupare. Il piccolo non sa che suo padre deve essere operato e l’unica cosa che ha ben capito è che i piani delle sue vacanze sono cambiati. Il giovane Nicotera non ne è felice, avrebbe preferito partire come sua madre gli aveva promesso ma dovrà accontentarsi. Raffaele riuscirà a fargli tornare il sorriso con degli stratagemmi che solo un nonno pieno di risorse come è lui, saprà trovare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 agosto 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.