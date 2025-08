Un Posto al Sole Anticipazioni 6 agosto 2025: Gianluca mente a Luca! Cosa sta succedendo?

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 6 agosto 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Gianluca rivelare di essere a Napoli ma non prima di aver detto una preoccupante bugia a Luca. Il De Santis sarà molto in ansia per lui.

Gianluca dovrà uscire allo scoperto ma non prima di aver detto una bugia. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 agosto 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il giovane Palladini confesserà di essere tornato a Napoli dopo aver detto mentito a Luca. La cosa lascerà De Santis senza parole, molto preoccupato di cosa stia succedendo al ragazzo. Intanto Roberto continuerà a far fatica a gestire l’atteggiamento troppo autoritario ma soprattutto arrogante di Gennaro mentre Marina avrà trovato il modo per avere Antonietta dalla sua parte. Serena non vorrà lasciare Micaela sola durante le vacanze e le proporrà di partire con lei a Maratea. La gemella di Manuela la stupirà con una risposta inaspettata. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole: Gianluca mette Luca in allarme

Rossella ha dovuto mentire a Luca e ha nascosto Gianluca come lui le aveva chiesto. Il destino ha però avuto altro in mente per lui e il giovane si troverà costretto a uscire allo scoperto. La cosa avverrà dopo aver detto un'altra bugia al De Santis, che quando scoprirà che Palladini è ancora in città, comincerà a preoccuparsi. In effetti ci chiediamo anche noi il perché di tutta questa segretezza. Cosa sta succedendo al figlio di Alberto? Si sarà messo nei guai e non vorrà che la sua famiglia si metta in mezzo nel tentativo di aiutarlo?

Marina pronta all’attacco nella puntata di Un Posto al Sole del 6 agosto 2025

Marina sta affilando le armi e non vede l’ora di portare Antonietta dalla sua parte. Le due donne hanno già avuto modo di parlare di Gennaro e delle sue infedeltà ma la signora Gagliotti non ha mai deciso di intervenire concretamente, subendo le angherie del marito, che da lei vuole separarsi il più presto possibile. Antonietta, sebbene succube del consorte, potrebbe decidere di tirare fuori le unghie ed è proprio quello che la Giordano spera. La manager vorrebbe riuscire a liberarsi in fretta del nuovo AD, che ormai spadroneggia ai Cantieri con fare arrogante e autoritario. Roberto fatica ad arginarlo e spera ogni giorno che il piano della moglie vada in porto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela sconvolge Serena

Serena sta per partire a Maratea con la famiglia e sono tutti in partenza. La Cirillo si sentirà in colpa e non vorrà lasciare Micaela da sola a Napoli e cercherà di convincerla ad andare insieme a loro. Ma potrebbe mai l’eccentrica madre di Jimmy accettare? Ovviamente no! La ragazza rivelerà alla sorella maggiore di avere altri piani in mente e lascerà la moglie di Filippo completamente senza parole. Ma cosa avrà in mente per l’estate la bruna dal ciuffo colorato?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.