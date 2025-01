Un Posto al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025: Niko pronto a trasferirsi da Valeria, Jimmy la prende malissimo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 3 al 7 febbraio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la prossima settimana.

Puntata in onda Lunedì 3 febbraio 2025

Il gesto impulsivo di Renato, che ha invitato Niko e Manuela a casa sua per pranzare insieme, avrà delle conseguenze. Elena, invece, incontra Vinicio ovvero l’amico intimo di Alice, e ne rimane colpita mentre Michele ha tutt’altra reazione, continuando la sua inchiesta sulla famiglia del ragazzo con l’aiuto di un alleato segreto. Chi è il suo aiutante? Nel frattempo, Micaela vuole far ingelosire Samuel dopo averlo visto con un’altra donna. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di

Puntata in onda Martedì 4 febbraio 2025

Valeria non potrebbe essere più felice: Niko è pronto a trasferirsi a casa sua ma deve ancora affrontare l’argomento con il piccolo Jimmy e suo padre Renato. Ornella, invece, ha parlato con un suo collega psicoterapeuta delle condizioni di Rossella, riportando poi le informazioni ai genitori della ragazza. Micaela, non volendo gettare la spugna al costo di usare metodi subdoli per far ingelosire Samuel, gli fa credere di essere andata a letto con il cameriere Fausto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 4 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 febbraio 2025

Mentre Rossella è al limite dello stress, Ornella potrebbe aver trovato il modo giusto di aiutarla nella sua battaglia contro il primario che l’ha ridotta così. Quando i suoi genitori prendono le difese di Jimmy a proposito del suo trasferimento da Valeria, Niko si rifiuta di ascoltarli dal momento che si sente pronto a questo cambiamento anche se il figlio con lo condivide. Mentre il rapporto tra Rosa e Pino continua a diventare sempre più forte, Damiano riceve una brutta notizia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 6 febbraio 2025

Damiano ha scoperto di avere una denuncia a suo carico e questo lo butta giù di morale. Luca fa una proposta piacevole a Manuel ma questa proposta avrà un risvolto inaspettato. La dottoressa Sacchi, invece, si trova davanti a un bivio per colpa di Nunzio e Ornella, che la interrogano sul suo passato con Fusco. Manuela fa un ultimo tentativo con Niko chiedendogli di non coinvolgere Jimmy nelle sue vicende personali, per non turbarlo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 7 febbraio 2025

Gennaro Gagliotti è rimasto molto colpito da Elena e continua a presentarsi a casa Ferri per rivederla. Michele continua a seguire i suoi piani per la radio e affronta un argomento leggero, ignaro che nelle proprietà dei Gagliotti sta succedendo qualcosa di grave agli extracomunitari che lavorano nelle loro campagne. Mentre Luca è alle prese con nuovi segnali della sua malattia che lo rendono triste, Mariella accoglie i consigli di suoi amici e respinge la corte di Mimmo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 7 febbraio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.