Un Posto al Sole Anticipazioni 4 febbraio 2025: Valeria canta vittoria mentre Ornella è pronta ad aiutare Rossella!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 4 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Niko informerà Valeria di aver deciso di andare a vivere con lei. La Paciello canterà vittoria... ma forse sarà troppo presto. Ornella si farà avanti per aiutare Rossella.

La decisione di Niko farà cantare vittoria a Valeria ma non sarà tutto rose e fiori nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane Poggi comunicherà la sua decisione alla compagna ma dovrà affrontare sia Renato che Jimmy, ai quali dovrà rivelare la sua scelta. Intanto Ornella riferirà a Silvia e Michele quanto rivelato dalla sua amica psicoterapeuta sulle condizioni di salute di Rossella. Quest’ultima non riuscirà a uscire dalla situazione di stress che sta vivendo in ospedale. Micaela continuerà a far ingelosire Samuel e gli farà credere di essere stata a letto con Fausto.

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 gennaio 2025: Valeria ha vinto ma…

Niko vuole punire Renato. Dopo essere stato costretto a passare un pranzo piuttosto imbarazzante a causa della presenza inaspettata di Manuela, il giovane Poggi non ha più intenzione di sopportare le intromissioni del padre. L’ex marito di Giulia sta facendo di tutto per riunire suo figlio alla Cirillo ma l’ultima sua azione ha finito per indispettire entrambi. Niko ha deciso di mettere un punto a questa situazione e per farlo penserà di lasciare Palazzo Palladini, accettando la proposta di Valeria. La Paciello canterà vittoria e sarà felicissima di poter avere accanto a sé il compagno, senza più doversi difendere da Renato. Niko però dovrà affrontare un’altra dura sfida: rivelare tutto al suo papà e a Jimmy.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella in soccorso di Rossella

Niko dovrà informare Renato e Jimmy della decisione appena presa ma non sarà facile affrontarli. Il Poggi non avrà dubbi che suo padre non sarà per nulla contento mentre spererà che suo figlio capisca. In realtà pure il ragazzino – che ha fatto pace con il nonno - non ne sarà felice e questo costituirà un vero problema per l’avvocato e per la sua compagna, che già pregustava una vittoria schiacciante contro i suoi nemici. Intanto Ornella riferirà a Michele e Silvia i consigli della sua amica psicoterapeuta, a cui ha raccontato di Rossella. La Bruni sarà determinata ad aiutare la giovane dottoressa, sempre più schiacciata dallo stress e visibilmente provata.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Micaela inganna Samuel

Rossella continuerà a soffrire moltissimo lo stress a lavoro e non riuscirà a trovare pace. La giovane sarà visibilmente provata e i suoi genitori, così come Nunzio e Ornella, ne saranno molto preoccupati. Intanto Micaela continuerà a non sopportare che Samuel voglia cambiare vita e voltare pagina dimenticandola. Per evitare che il ragazzo ci riesca, farà in modo di farlo ingelosire. Gli farà addirittura credere di essere stata a letto con Fausto, cosa che farà soffrire moltissimo il Piccirillo. Lo chef riuscirà a liberarsi del gioco della gemella di Manuela oppure questo tormento, dal dubbio buon gusto, continuerà ancora per molto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.