Un Posto al Sole Anticipazioni 5 febbraio 2025: Ornella salva Rossella da Fusco?

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 5 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Ornella potrebbe aver trovato una soluzione per aiutare Rossella mentre Damiano verrà denunciato.

Gli incubi di Rossella potrebbero presto avere una soluzione. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 febbraio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Ornella riferirà alla specializzanda ma anche a Michele e Silvia, di aver trovato una pista che potrebbe aiutare la giovane Graziani. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa scoprirà che una sua collega, in passato, ha avuto a che fare con Fusco e con le sue terribili molestie. Intanto Jimmy si opporrà alla decisione del padre di lasciare Palazzo Palladini. Il ragazzino sarà una furia e nonostante i nonni cerchino di stemperare la tensione tra padre e figlio, Niko continuerà per la sua strada, deciso più che mai ad andare a vivere da Valeria. Rosa e Pino sembreranno sempre più uniti mentre Damiano riceverà una bruttissima notizia, che potrebbe mettere in pericolo la sua carriera.

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 febbraio 2025: Ornella salverà Rossella?

Rossella è visibilmente provata dalla tensione che sta vivendo in ospedale. La ragazza è l’ombra di se stessa e lo stress la sta debilitando sia mentalmente che fisicamente. Tutti sono preoccupati per lei, pure Ornella. La Bruni si è resa conto che la giovane Graziani non ce la fa più e si è messa in testa un solo obiettivo: aiutarla. La sua determinazione verrà ripagata. La mamma di Viola troverà delle informazioni molto importanti ma soprattutto scoprirà che una dottoressa, sua amica, ha vissuto lo stesso trattamento da parte di Fusco. Ovviamente cercherà di contattarla e questa potrebbe essere la svolta che permetterà a Ross di liberarsi dei suoi incubi, speriamo per sempre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy dice NO a Niko, non si trasferirà da Valeria

Niko ha voluto punire Renato e chiarire al padre, una volta per tutte, che non deve più mettersi in mezzo alle faccende private della sua vita. L’ultima mossa del Poggi senior è stata completamente deleteria e ha fatto infuriare l’avvocato, che ha deciso di accettare la proposta di Valeria e di trasferirsi a vivere con lei. Niko dovrà informare sia Renato che suo figlio della sua scelta e a mettergli i bastoni tra le ruote sarà suo figlio. Jimmy si rifiuterà di lasciare la sua casa e di seguire il papà dalla Paciello. La situazione si farà molto dura e nonostante l’intervento dei nonni, che cercheranno di evitare durissime discussioni, tra padre e figlio calerà il gelo. Jimmy sarà una furia e come lui pure il suo papà. Troveranno un modo per andare d’accordo e per trovare una soluzione che vada bene per entrambi?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Damiano viene denunciato

Rosa e Pino stanno continuando a frequentarsi e pare che stavolta le cose vadano molto bene. I due sono molto affiatati e hanno scoperto di avere molto in comune. Nel frattempo la vita di Damiano subirà un altro scossone. Il Renda verrà denunciato e sarà tutta colpa della violenza dimostrata durante il suo ultimo arresto. Per il poliziotto sarà una dura e fastidiosa scoperta, che potrebbe mettere in pericolo, completamente, la sua carriera. Sarà allontanato definitivamente dalla Polizia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.