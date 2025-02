Un Posto al Sole Anticipazioni 3 febbraio 2025: Niko punisce Renato e dice addio a Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 3 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Niko punirà Renato per essersi di nuovo messo in mezzo nella sua vita. Il Poggi deciderà di trasferirsi a casa di Valeria... ma lo farà davvero?

Niko punirà Renato con una gelida decisione. Nella puntata di Un Posto al Sole che ci aspetta il 3 febbraio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il giovane Poggi non riuscirà più a sopportare che suo padre si metta in mezzo nella sua vita e lo metta in imbarazzo. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Renato organizzerà un pranzo a sorpresa a casa sua e inviterà, senza farlo sapere a nessuno dei due, sia suo figlio che Manuela. Questa mossa finirà per ritorcersi contro l’ex marito di Giulia. Il giovane avvocato, furioso e in imbarazzo, deciderà di accettare la proposta di Valeria di trasferirsi a casa sua, pur di non ricevere più questo tipo di sorprese. Intanto Elena conoscerà Vinicio Gagliotti e ne rimarrà colpita mentre Michele continuerà la sua inchiesta sulla famiglia di Gennaro e troverà aiuto in uno dei braccianti dei campi appartenenti alla famiglia su cui sta indagando. Micaela non riuscirà a sopportare di vedere Samuel accanto a un’altra donna e si divertirà a scatenare in lui una forte gelosia.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 febbraio 2025: Niko punisce Renato!

Renato è pronto a colpire ancora ed è certo di riuscire a convincere suo figlio a riunirsi con l’unica donna che dovrebbe stargli accanto: Manuela. Poggi si renderà conto di aver fatto male i conti ma soprattutto pagherà per aver esagerato. L’ex marito di Giulia, dopo aver visto come Niko e la Cirillo si siano riavvicinati per via di Jimmy, organizzerà un pranzo a sorpresa a casa sua, a cui inviterà i due giovani. Questa idea finirà per ritorcersi contro di lui. Niko si sentirà in forte imbarazzo e non saprà come comportarsi per evitare di ferire di nuovo Manu ma soprattutto sarà furioso contro suo padre, che non avrebbe mai dovuto mettersi così tanto in mezzo alla sua vita. Per dargli una punizione esemplare, farà una scelta che cambierà tutto. L’avvocato accetterà di trasferirsi a casa di Valeria e di dire addio a Palazzo Palladini. Solo così, secondo lui e come dice la sua compagna, riuscirà a mettere un freno alle intromissioni del suo invadente papà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena colpita dai Gagliotti

La decisione di Niko lascerà Renato senza parole e ovviamente lo ferirà profondamente. Chissà se il Poggi jr. deciderà davvero di andarsene o se all’ultimo, davanti a delle scuse sincere, cambierà idea. Intanto Elena, tornata a Napoli per stare vicino ad Alice e per aiutare sua madre a prendere delle decisioni sul futuro della ragazza (che non vuole tornare a Londra), incontrerà Vinicio Gagliotti e ne rimarrà molto colpita. La Giordano vorrà incontrare pure Gennaro. Gagliotti senior rimarrà affascinato da Elena e tra loro potrebbe nascere qualcosa. Saranno spoiler fondati oppure le cose andranno in maniera diversa? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Micaela non smette di tormentare Samuel

Michele continuerà a indagare sulla famiglia Gagliotti, sicuro che Gennaro nasconda qualcosa di molto losco. Nonostante gli avvertimenti di Roberto, Saviani non smetterà di portare avanti la sua inchiesta e si avvarrà, questa volta, dell’aiuto di uno dei braccianti dei campi appartenenti al fratello di Vinicio. Intanto Micaela non riuscirà a sopportare di vedere Samuel insieme a un’altra e tornerà a far ingelosire il cuoco. Ma possibile che la Cirillo non possa lasciare in pace il povero Piccirillo? Possibile che in realtà la gemella di Manuela non provi davvero dei sentimenti per il suo ex e non sia in grado di confessarli manco a se stessa?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 febbraio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.