Un Posto al Sole Anticipazioni 6 febbraio 2025: Damiano distrutto dalla denuncia mentre Manuela difende Jimmy!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la puntata della Soap, in onda il 6 febbraio 2025 alle ore 20.50 su Rai3, sarà molto dura per Damiano. Renda sarà molto preoccupato per la denuncia fatta a suo carico e avrà paura che questa gli rovini completamente la carriera. Luca intanto farà a Manuel una sorpresa molto piacevole ma il momento di dolcezza potrebbe trasformarsi in un incubo. Ornella e Nunzio saranno scatenatissimi; i due interrogheranno la dottoressa Sacchi sui suoi rapporti con Fusco. La donna si troverà con le spalle al muro e dovrà decidere se aiutarli o meno. Manuela si farà avanti con Niko e gli farà un appello piuttosto accorato per lasciare in pace Jimmy e tenerlo lontano dalle sue vicende sentimentali.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 febbraio 2025: Damiano ko!

Damiano è stato allontanato dal servizio e ha subito una pesante sospensione da parte dei suoi superiori. La cosa purtroppo non è però finita qui. Il poliziotto si è ritrovato con una denuncia a suo carico, che rischierà di mettere a rischio il suo attuale lavoro ma anche la sua intera carriera. Il padre di Manuel si troverà molto in difficoltà e il suo malumore ricadrà su Viola, che sta a fatica cercando di riprendersi sia dallo scippo che da tutta la tensione che, in questi anni, ha accumulato a causa dei tremendi fatti che hanno colpito lei e la sua famiglia. A casa Bruni tornerà mai il sereno? Intanto Luca farà una piacevole sorpresa a Manuel ma qualcosa andrà storto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella e Nunzio all’arrembaggio per salvare Rossella

Ornella potrebbe salvare Rossella da Fusco. La Bruni è riuscita a trovare una pista che potrebbe aiutare la Graziani a mettere il primario spalle al muro. Ha scoperto infatti che un altro medico ha subito le stesse pressioni di Ross. La madre di Viola dovrà però convincere la dottoressa Sacchi, questo il nome della donna, a testimoniare. Ornella e Nunzio la interrogheranno e la pregheranno di dar loro una mano. Ma otterranno quanto desiderato? La figlia di Silvia riuscirà a uscire dal terribile incubo in cui è caduta?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Manuela in difesa di Jimmy

Niko vuole punire Renato e per evitare che il padre si metta di nuovo in mezzo alla sua vita, mettendolo persino in imbarazzo, ha deciso di accettare la proposta di Valeria. Poggi è pronto a trasferirsi dalla sua compagna ma Jimmy non è per nulla d’accordo con lui. Il ragazzino non vuole lasciare la sua casa e trasferirsi altrove ma suo padre non vuole nemmeno ascoltarlo. Manuela sarà costretta a intervenire. Dopo essere stata gelata dall’avvocato che le ha ribadito di non poter (e non di non voler) stare con lei per non soffrire, la Cirillo affronterà di petto il suo ex e gli chiederà di non coinvolgere suo nipote nelle questioni sentimentali che lo riguardano. Cosa farà Niko?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.