Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2025: Alberto vuole la verità, che combina Gianluca?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 settembre 2025 vedremo Alberto deciso a scoprire cosa stia succedendo a suo figlio. Scoprirà la verità su Gianluca? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole ci aspetta con un nuovo appuntamento. Nella puntata in onda il 30 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto cercherà di capire cosa stia succedendo a Gianluca e perché suo figlio sia così tremendamente nervoso. Palladini senior si intrometterà tra lui e Piero Baccini, arrivato a Napoli per prendersi ciò che è suo e vedrà un lato nascosto del carattere del suo primogenito. Intanto in carcere, Roberto si troverà a rafforzare ancora di più il suo rapporto con Ludovico ma finirà per rendere Rosario sempre più ostile nei suoi confronti. Questo renderà Marina molto nervosa e preoccupata. Con il suo trasferimento a casa di Silvia e Michele, Guido avrà modo di stare accanto a Mariella e Lollo. Nonostante Bice metta ancora in guardia la sua amica, spaventata che possa ancora soffrire, Del Bue e la sua ex si ritroveranno di nuovo vicini a un bacio. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2025: Alberto preoccupato per Gianluca

L’atteggiamento di Gianluca sta diventando sempre più strano e non solo Giulia, Rosa e Luca saranno preoccupati per lui. I tre, soprattutto la Poggi e il suo compagno, hanno notato che il ragazzo è malinconico e nervoso e la vendita di un orologio ha reso la questione ancora più strana e spinosa. Ma a capire che qualcosa non va sarà anche Alberto, che inaspettatamente dimostrerà di essere sensibile ai chiari di luna del comportamento del figlio. L’avvocato vorrà capire cosa succeda e si metterà persino in mezzo tra Gianluca e Piero Baccini, arrivato a Napoli come una furia e determinato a riavere indietro quello che Palladini jr. gli ha preso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto sempre più in difficoltà con Rosario

Roberto è in carcere e la situazione non è delle migliori. Ferri sta affrontando questioni che mai avrebbe immaginato di affrontare, come i confronti serrati con i suoi compagni di prigionia. Il manager continuerà a rafforzare il suo rapporto con Ludovico ma questo lo porterà a scontrarsi sempre più con Rosario, che non ha intenzione di lasciarlo in pace. Intanto Marina continuerà a dover gestire i fratelli Gagliotti, ancora più complici, e continuerà a essere preoccupata per la salute di suo marito.

Guido e Mariella di nuovo vicini al bacio, ecco cosa vedremo nella puntata di Upas

Guido si è trasferito a casa di Silvia e Michele e questa novità gli permette di stare più vicino a Mariella e Lollo. Questa opportunità è capitata nel momento giusto e Del Bue sta guadagnando terreno ma non è ancora riuscito a riconquistare la sua ex. Questo anche per via di Bice, che non vuole che la sua amica soffra e per questo tiene d’occhio le mosse del padre di Lollo. Nonostante cerchi di tenere i due ex lontani, non potrà evitare che i due si ritrovino di nuovo vicini al bacio. Bice si convincerà prima o poi a lasciarli in pace e li spingerà a vivere il loro amore?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

