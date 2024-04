Un Posto al Sole Anticipazioni 29 aprile 2024: Marina chiede aiuto a Raffaele per fermare Ida

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina chiederà a Raffaele di darle una mano per mantenere l'equilibrio con Ida. Il portiere sarà disposto a darle una mano?

Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo su Rai3 il 29 aprile 2024, alle ore 20.50, Marina sarà costretta a chiedere un aiuto per risolvere i suoi problemi famigliari. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano, preoccupata per la tensione sempre più crescente tra Roberto e Ida, si rivolgerà a Raffaele. Il portiere deciderà di darle una mano? Intanto Nunzio sarà sempre più in ansia per le condizioni di salute di Diana, che lotta ancora tra la vita e la morte. Il Cammarota sarò furioso con Schipa, che pare non voler intensificare le indagini su chi ha causato l’incidente. Lo chef vorrà vederci chiaro, il prima possibile, in questa situazione pericolosa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina chiede aiuto a Raffaele

La situazione in casa Ferri/Giordano non accenna a migliorare. Ida vuole far valere i suoi diritti e non intende lasciare che le cose vadano come desidera soprattutto con il Ferri. Sarà proprio con Roberto che la ragazza avrà l’ennesimo scontro e spronerà Marina a intervenire, per trovare una soluzione e per impedire che l’equilibrio, già precario, nella sua famiglia, non venga ribaltato completamente. La Giordano si rivolgerà a Raffaele, nella speranza che il portiere possa in qualche modo darle una mano. Ma il papà di Diego sarà disposto a darle il suo sostegno, dopo tutto quello che ha scoperto sul suo conto e su quello di suo marito?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio preoccupato per Diana

Nunzio ha preso molto a cuore la questione incidente Diana e non ha intenzione di lasciare che Bianchi e chi dietro di lui, la faccia franca. Il Cammarota è molto preoccupato e lo sarà ancora per la sua amica, che lotta ancora tra la vita e la morte. I medici non gli daranno ancora buone notizie e il giovane chef spererà che presto le cose prendano una piega molto più serena e che la verità venga a galla. Ma non tutti saranno del suo stesso parere e vogliono risolvere il tutto in tempi rapidi.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Problemi in vista per Nunzio

Nunzio si è alleato con Marta e lui e la poliziotta hanno dimostrato di essere più che mai pronti di dover procedere senza indugi, nella ricerca delle prove che inchiodino Bianchi. Il Cammarota non ha infatti dubbi che il manager sia colpevole e che dietro di lui ci sia una mano molto più potente. Peccato però che mentre la Anselmi sarà dalla sua parte, Schipa non sembra reattivo. Nunzio soffrirà moltissimo nel vedere il commissario non prendere in mano la situazione e cercare di trovare i colpevoli, senza tergiversare. Riuscirà il cuoco de Il Vulcano a spronarlo a intensificare le indagini?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.