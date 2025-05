Un Posto al Sole Anticipazioni 2 maggio 2025, Doppia Puntata: Luca gela Giulia mentre Marisa scuote Michele!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 maggio 2025 su Rai3. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Giulia scoprirà una verità che la lascerà senza parole mentre Marisa farà una proposta che scuoterà Michele.

Doppio appuntamento in arrivo per Un Posto al Sole il 2 maggio 2025. Le anticipazioni delle puntate della Soap in onda su Rai3 a partire dalle ore 20.50, ci rivelano che Marina e Roberto si troveranno in grande difficoltà a gestire Gagliotti sia all’evento di beneficenza. I due si renderanno conto che Gennaro non è un tipo facile e che sarà molto più complesso abituarsi al fatto che sia diventato il nuovo socio dei Cantieri. Marisa tornerà a Napoli con le idee molto chiare ed effettivamente farà a Michele una proposta che lo spiazzerà e che gli creerà un grande conflitto interiore. Saviani si troverà a fare un viaggio nei ricordi di suo padre, a cui si sentirà estremamente somigliante. Luca deciderà di scrivere le sue ultime volontà e Giulia, che troverà la lettera, rimarrà senza parole, gelata dalle azioni del suo compagno, di cui vorrà sapere le reali intenzioni.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 maggio 2025: Gennaro sempre più difficile da gestire

Gennaro è diventato una furia. Gagliotti si è convinto che Roberto lo abbia ingannato facendolo diventare socio in un momento molto poco propizio per i Cantieri. Il fratello di Vinicio farà di tutto per prendersi la sua vendetta e per rendere la vita di Ferri e di Marina impossibile. I due si troveranno in grande difficoltà a gestirlo sia in azienda, dove imporrà alcune sue leggi, sia durante un evento di beneficenza a cui saranno tutti invitati. Possibile che Gennaro faccia vedere così tanto i sorci verdi a Roberto da fargli pensare di aver fatto un grave errore a chiedergli di stringere con loro un accordo.

Michele colpito e affondato, ecco cosa succederà nella doppia puntata di Un Posto al Sole

Marisa ha avuto un’idea per convincere Michele a darsi una scossa. Dopo aver scoperto che il suo ritorno in radio è più che mai incerto, Saviani si è lasciato un po’ andare, decidendo persino di non sottoporsi alla fisioterapia. Sua madre, in accordo con Rossella, ha deciso di agire e farà una proposta spiazzante al figlio, che gli provocherà un grande conflitto interiore. Michele – sommerso in appunti e foto - comincerà un viaggio nei ricordi di suo padre, che scoprirà essere molto più simile a lui di quanto credesse. Servirà a fargli cambiare idea e a fargli decidere di prendersi più cura di sé?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia spaventata da Luca

Luca è crollato e ha deciso di trovare una soluzione per il suo incerto futuro. Il De Santis non vuole che Giulia sia costretta a occuparsi di lui e non vuole soprattutto che si rovini la vita per stargli accanto. Per questo, visto l’avanzare della sua malattia, ha deciso di lasciare scritte le sue ultime volontà. Il dottore non vorrà dire nulla alla Poggi ma lei, purtroppo per lui, scoprirà la lettera appena scritta e ci rimarrà di sasso. La madre di Niko sarà molto spaventata e chiederà immediate spiegazioni al proprio compagno, speranzosa che le cose non siano come pensa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.