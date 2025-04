Un Posto al Sole Anticipazioni 30 aprile 2025: Gennaro perde il controllo! Roberto lo ha ingannato?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 aprile 2025 su Rai3 vedremo che Gennaro penserà di essere stato ingannato da Roberto e sfogherà la sua ira contro sua moglie mentre Guido sarà sempre più nostalgico verso Mariella. Ecco le anticipazioni e le trame complete dell'episodio della Soap.

Gennaro sarà una furia! Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 30 aprile 2025 alle ore 20.50 su Rai3, Gagliotti si convincerà di essere stato ingannato da Roberto, che gli ha proposto di entrare in società prima che giungessero notizie negative sulla vicenda Burnet. Il manager scatenerà la sua ira contro la moglie. Intanto tra Claudia e Guido le cose peggioreranno e il Del Bue sarà sempre nostalgico verso Mariella. La bugia bianca che Sasà avrà rifilato a Bice, finirà per causare danni e per allontanare i due ex. Le bugie di Jimmy e Matteo finiranno per rovinare l’amicizia tra il giovane Poggi e Camillo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 aprile 2025: Gennaro perde il controllo!

Marina ha dovuto capitolare e accettare l’idea di Roberto di accettare Gennaro in società. La transizione per rendere Gagliotti socio dei Cantieri è stata molto dura e l’imprenditore si rivelerà molto presto ingestibile, soprattutto perché il fratello di Vinicio si convincerà di essere stato ingannato da Ferri. Gennaro penserà che Roberto lo abbia preso in castagna proponendogli di far parte dei Flegrei prima che arrivassero notizie negative sulla vicenda Burnet. Gennaro perderà il controllo e sfogherà la sua ira contro sua moglie, che subirà senza poterci fare nulla.

Un Posto al Sole: Guido distrutto da una bugia bianca

Claudia e Guido sono in crisi e continueranno a esserlo sempre di più. Le cose peggioreranno a causa di una bugia bianca detta da Sasà per aiutare Mariella ad arginare la curiosità di Bice, che avrebbe voluto sapere tutti i dettagli della notte passata dalla sua amica con Mimmo. Guido non sopporterà questa novità e ci rimarrà molto male. In lui aumenterà la nostalgia verso l’Altieri e la Costa sarà molto infastidita dalla questione. Claudia finirà per mettere con le spalle al muro il suo compagno e per fargli prendere una decisione una volta per tutte?

L’amicizia tra Jimmy e Camillo è in bilico, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Jimmy ha trovato un modo per sbrigare facilmente i propri compiti e per farli molto velocemente. Poggi ha cominciato a usare un programma di intelligenza artificiale trovato dal suo compagno di classe Matteo. I due ragazzini sono riusciti a ingannare Viola, che per il momento non si è resa conto di nulla. Chi invece si è accorto di qualcosa è Camillo, che non ha apprezzato l’atteggiamento poco corretto del suo amichetto. Questa situazione finirà per creare dei grandi problemi nell’amicizia tra i due amichetti storici. Possibile che Jimmy e Camillo si allontanino per sempre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.