Un Posto al Sole Anticipazioni 29 aprile 2025: Alice è nei guai!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 aprile 2025 su Rai3. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Alice si troverà ad affrontare il terribile Cristiano mentre Claudia avrà sempre più dubbi su Guido.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Alice si troverà in grande difficoltà. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Elena, grazie a Marina e Viola, riuscirà a convincere la figlia a non partire ma la giovane si troverà a fronteggiare un personaggio pericoloso, Cristiano. Mariella dovrà arginare l’ingerenza di Bice, che vorrà sapere come è andata la Pasquetta di Mimmo. Claudia continuerà ad avere sempre più dubbi sul coinvolgimento di Guido nella loro relazione mentre Jimmy e Matteo continueranno a usare l’intelligenza artificiale per fare i compiti e riusciranno persino a ingannare Viola. Camillo inizierà però ad avere dei sospetti sui suoi compagni di classe.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 aprile 2025: Alice in pericolo?

Tra Alice ed Elena c’è stato un duro scontro. Madre e figlia non sono d’accordo su come comportarsi con Vinicio e con i Gagliotti. Mentre Elena ha paura che sua figlia si stia mettendo nei guai, la sua bambina è più che mai determinata a partire con il suo innamorato e a stargli accanto. La Giordano riuscirà a vincere la sua battaglia grazie all’aiuto di Viola e Marina ma la sua “bambina” si troverà in grande difficoltà. Alice si troverà a fronteggiare il terribile Cristiano, che si rivelerà un personaggio piuttosto sgradevole e pericoloso sia per la Pergolesi che per lo stesso Vinicio. Riuscirà la nipotina di Marina a non ritrovarsi nei guai sino al collo?

Un Posto al Sole: Claudia ha sempre più dubbi

Tra Guido e Claudia c’è aria di crisi. La Costa si è resa conto che il suo compagno non riesce a stare al passo con tutte le novità che la loro nuova vita prevede ma soprattutto sembrerà più che mai nostalgico della vita con Mariella. Il Del Bue si è ritrovato a sentire la mancanza dei bei tempi passati con la sua famiglia e ha provato una strana gelosia nei confronti dell’Altieri, più che mai affascinata da Mimmo. Claudia se n’è accorta e l’ha resa e la renderà sempre più nervosa, tanto da portarla a ragionare se sia il caso o meno di mettere il suo amato con le spalle al muro, imponendogli una scelta immediata.

Jimmy inganna Viola, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella è tornata da una bella Pasquetta passata in compagnia di Mimmo. L’Altieri è felice dei momenti passati con il suo nuovo compagno e sul suo viso si è dipinto un bel sorriso. Bice cercherà di capire cosa sia successo e vorrà che la sua amica le racconti tutto. Mariella dovrà cercare di arginare l’ingerenza della Cerruti e Sasà le darà una mano. Intanto Jimmy e Matteo continueranno a usare l’intelligenza artificiale per fare i compiti e riusciranno a ingannare Viola, che non si renderà ancora conto che c’è qualcosa di strano nei loro lavori. Chi sospetterà qualcosa sarà Camillo che, da buon detective quale si è dimostrato, inizierà a tenerli d'occhio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.