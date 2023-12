Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 dicembre 2023: Clara torna a casa ed Eduardo si costituisce!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 25 al 29 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 25 al 29 dicembre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 25 dicembre 2023

Clara è arrivata al limite e non riesce più ad andare avanti in questo modo. La ragazza chiederà a Eduardo di tornare indietro in Italia, al più presto. Alberto intanto continuerà a crucciarsi; dov’è finito suo figlio? Ormai di lui non ha più notizie da giorni e con il Natale alle porte, vorrebbe poterlo riabbracciare. Intanto a Palazzo Palladini tutti si preparano per il grande cenone della Vigilia. Raffaele è pronto ad affidare un compito molto importante e divertente a Otello, con l’intento di infondere lo spirito natalizio a tutti. Leggi le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 25 dicembre 2023

Puntata in onda Martedì 26 dicembre 2023

Viola e Damiano stanno cercando di non infastidire i propri cari con la loro relazione. I due stanno tenendo un profilo basso, per non turbare i propri figli e per non far capire loro di stare insieme. Manuel però capisce tutto quello che gli stanno nascondendo e corre da Antonio a rivelargli cosa ha scoperto. Luca, che passerà il suo primo Natale a Palazzo Palladini dopo il suo ritorno, sarà una piacevole presenza per Guido e Mariella. La sua malattia tornerà però a dargli fastidio e a fargli venire il malumore. Leggi le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 dicembre 2023

Puntata in onda Mercoledì 27 dicembre 2023

Antonio è rimasto turbato dalle parole di Manuel e, scosso dalla notizia che la sua mamma ha una relazione con Damiano, comincia a comportarsi in modo strano. Renato deve trovare una soluzione per non ferire Otello, a cui ha dimenticato di prendere un regalo dalla Sicilia. Il Poggi chiede a Raffaele una mano ma comporterà che il Giordano dovrà fare un piccolo ma significativo sacrificio. Filippo invece non sarà per nulla contento dell’intervento anticonformista di Micaela in radio. Stavolta però il Sartori non godrà dell’appoggio di qualcuno che lui avrebbe giurato la pensasse come lui. Leggi le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 dicembre 2023

Puntata in onda Giovedì 28 dicembre 2023

Eduardo ha deciso di accontentare Clara ma per lui sta per arrivare il momento di fare i conti con Alberto e con la minaccia che gli ha lanciato. Intanto Damiano scopre, tramite Rosa, che il Sabbiese sta per tornare a casa. Micaela festeggia il suo successo in radio ma si scontra con Samuel che ha un’idea totalmente diversa sulla loro storia. Mariella è molto stupita dal comportamento di Serena, fin troppo attiva. L’Altieri comincia a pensare che la Cirillo le nasconda qualcosa. Leggi le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 dicembre 2023

Puntata in onda Venerdì 29 dicembre 2023

Damiano riesce a convincere Eduardo a consegnarsi alla polizia mentre Alberto, dopo quanto successo, è ancora più incattivito e intende strappare, subito, la custodia di Federico a Clara. Eugenio cerca di sviare le mille domande di Antonio ma è ben consapevole che prima o poi dovrà farlo. Il Nicotera non sa che il suo bambino è a conoscenza della relazione di Viola e Damiano ed è per questo che scalpita per avere spiegazioni. Nunzio torna a dare consigli a Samuel e cerca di suggerire al suo amico una strategia per riconquistare Micaela dopo una brutta discussione sulle diverse idee che i due hanno della coppia. Leggi le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 29 dicembre 2023

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.